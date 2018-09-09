Российские тюремщики врут Сенцову и заставляют его начать есть – адвокат

Состояние здоровья политзаключенного Кремля Олега Сенцова стабильное, но сотрудники российской колонии пытаются заставить его прекратить голодовку. Как сообщает "Громадське", об этом заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, который посетил украинского режисера 7 сентября.

"Больше всего из-за здоровья Сенцова обеспокоена колония, ведь там считают, что он подходит к той ситуации, когда будут необратимые изменения. Его пытаются переломить, чтобы он прекратил голодовку. Ставят на то, что якобы политические доводы исчерпаны, и никому уже не интересно, что он голодает, поэтому это как бы бессмысленно", – сказал адвокат.

По словам Динзе, Сенцов не поддается на ежедневные монотонные уговоры тюремщиков. Он также отметил, что они стараются это делать без давления.

Адвокат добавил, что Олег выглядит так же, как и на последних фото в колонии, которые ранее Россия направила Украине. Ему, как и раньше, ставят капельницы и дают питательную смесь.

Кроме того, он рассказал, что Сенцов все еще надеется на свое освобождение, однако надежды все меньше.

"Конечно, он надеется, что будет принято соответствующее политическое решение. Однако надежды все меньше ...", – сказал Динзе.

Адвокат рассказал Сенцову о том, что Кремль требует от него личного прошения о помиловании, и только так этот вопрос начнут рассматривать. Олег со своей стороны заявил, что просить об этом Путина не будет.

Динзе и Сенцов договорились снова встретиться в конце сентября-начале октября.

Ранее Олега Сенцова в колонии посетил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак. Он рассказал о состоянии здоровья украинца, который заявил, что не намерен прекращать голодовку, и будет идти до конца.

Напомним, 4 сентября Сенцов написал письмо активисту Автомайдана Алексею Гриценко, в котором сообщил, как себя чувствует. Украинец также просит писать и рассказывать о том, что происходит, поскольку информацию получает только из писем.



