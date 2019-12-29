С военного аэродрома Чугуева вылетел борт с освобожденными украинцами

Вечером в воскресенье, 29 декабря, борт с 76 освобожденными украинцами вылетел с военного аэродрома Чугуева и держит курс на "Борисполь", где их будет встречать президент Украины.

Об том сообщении на Telegram-канале президента Владимира Зеленского.

В свою очередь пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель подтвердила, что самолет с освобожденными украинцами прибудет в "Борисполь" примерно через час.

Между тем Владимир Зеленский уже в аэропорту "Борисполь". Ожидая самолет с освобожденными украинцами, президент общается с их семьями.

Фото: twitter.com/APUkraine

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал обмен пленными реальным результатом саммита в "нормандском формате".

Как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

Ранее сайт "Сегодня" опубликовал список 76 человек, которые вернулись в Украину после обмена пленными.

Сайт "Сегодня" ведет трансляцию о подробностях обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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