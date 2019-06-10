СБУ усилила контроль на въезде в Молдову

СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения стабильности в регионе

Фото из открытых источников.

Служба безопасности Украины оперативно отслеживает внутренне-политическую ситуацию в Республике Молдова, усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову в отношении радикально настроенных граждан Российской Федерации. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины оперативно отслеживает внутренне-политическую ситуацию, сложившуюся в Республике Молдова", – говорится в заявлении спецслужбы.

В рамках партнерских отношений, как отмечается, СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения спокойствия и стабильности в регионе.

"С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, на данный момент усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан Российской Федерации", – добавили в Службе безопасности.

Ранее парламент Молдовы, роспуск которого по инициативе премьера поддержал Конституционный суд республики, объявил, что правительство исполняющего обязанности президента республики Павла Филипа является незаконным. Об этом говорится в декларации парламента, принятой единогласно в воскресенье, 9 июня.

Также депутаты призвали всех сотрудников правоохранительных органов "не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти".

Напомним, парламент Молдовы, вопреки решению Конституционного суда о его роспуске, проголосовал за избрание премьер-министром лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.

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