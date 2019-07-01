Сервисный центр с сюрпризом: аферисты забирают технику на ремонт и не возвращают

Участились случаи, когда мошенники берут для починки технику и не возвращают ее

Починка. Эксперты советуют не «клевать» на низкие цены.

В разных регионах страны распространяется вид мошенничества, которое ранее фиксировалось только в крупных городах.

"Суть аферы: дельцы под видом специалистов берут на ремонт бытовую технику, разбирают на запчасти, продают их и скрываются с выручкой. Раньше у нас таких случаев не было ни одного, сейчас произошло уже около десятка. Просим граждан быть бдительными и осторожными", — рассказал "Сегодня" спикер полтавского облуправления Нацполиции Юрий Сулаев.

Пароль за выкуп

Как выяснили "Сегодня", такие случаи не редкость не только на Полтавщине. О подобном в последнее время заявили жители Запорожской и Харьковской областей. Например, харьковские активисты заявили, что дельцы не стесняются продавать в интернете взятую для ремонта технику. После того как пострадал очередной владелец ноутбука, активисты наведались в офис ремонтников. Один из присутствующих там инженеров пообещал "разобраться с мастерами, которые выезжают на дом к клиентам".

"А у меня вызванный по объявлению мастер хотел забрать ноутбук с собой. Сказал, что у него нет возможности провести ремонт на месте. Никаких документов не предоставлял. В итоге ноутбук я не отдала", — написала в соцсети жительница Запорожья Юлия Ф.

У мошенничества с техникой, как оказалось, есть несколько видов. В соцсетях бурное обсуждение вызвал пост жительницы Запорожья Светланы Калугиной, которая рассказала о ЧП с ее соседкой. По словам Светланы, у 65-летней соседки сломался ноутбук, и та позвала на помощь мастера, телефон которого увидела в объявлении на подъезде.

"В телефонном режиме она у него спросила, сколько будет стоить его услуга, на что был дан ответ: "От 150 до 300 гривен". Пришел мастер. Был он у нее минут 20. А после завершения работы затребовал... 3000 гривен!" — рассказывает Светлана и возмущается: "Мастер поставил пароль на жесткий диск. Сказал, что скажет пароль лишь после того, как женщина заплатит ему 3000 гривен".

В свою очередь многие, кто прокомменитровал в соцсетях эту ситуацию, рассказали, что такая ситуация сейчас — далеко не единичная. Тенденцию подтверждают и в некоторых сервисных центрах.

"Как ни дико это звучит, но сейчас есть такие горе-мастера, которые делают лишь видимость, что пытаются отремонтировать. Один из недавних случаев — клиент принес нам в ремонт iPhone. Сказал, что до этого пробовал отремонтировать в другом сервисном центре. Разобрав аппарат, внутри мы увидели несколько монет номиналом в 25 копеек. То есть какие-то "умельцы" фактически украли детали, а для сохранения веса аппарата напичкали его железными монетами", — рассказал в соцсетях представитель одного из сервисных центров.

Жаловаться и проверять

В структуре, которая призвана защищать права потребителей, Госпродпотребслужбе уточняют, что если гражданин считает оказанные услуги в сервисном центре некачественными, то может обратиться к ним с жалобой. В свою очередь опытные ремонтники советуют пользоваться услугами лишь тех, кто имеет стационарный офис, о ком есть положительные отзывы, у кого есть лицензия на ремонт бытовой техники. По словам экспертов, как правило, их услуги не всегда дешевые, но при этом и шансы быть обманутыми у клиентов минимальные.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, как мошенники крадут информацию с телефонов и гаджетов украинцев. На воровство персональных данных преступникам нужно лишь несколько минут.

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