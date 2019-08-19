Сезон охоты за б/у: украинцы закупают мебель в интернете

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Хотя экономический кризис в Украине потихоньку стихает, наши сограждане по привычке живут в режиме экономии. Популярным среди украинцев стало закупать бывшие в употреблении не только, к примеру, одежду или другой текстиль, но даже крупногабаритную технику или мебель. "Сегодня" вместе с экспертами прикинули, во сколько обойдется таким образом полностью укомплектовать квартиру.

Что почем

Аналитики гиперпространства частных объявлений IZI.zone подсчитали, что с нуля оборудовать однокомнатную квартиру базовой мебелью и техникой можно в среднем за 6400 грн. В эту сумму войдет диван (от 175 грн) или кровать (от 240 грн), кресло (от 80 грн), стол (от 100 грн) и два стула (от 160 грн), холодильник (от 900 грн), стиральная машина (от 1000 грн), микроволновка (от 700 грн) и даже несколько вазонов (от 10 грн) с кактусами (см. инфографику).

"Часто люди продают почти идеально новые товары, которые по каким-то причинам не подошли или не понравились", — объясняет руководитель отдела маркетинга IZI.zone Ольга Хмеленко.

По ее словам, из мебели владельцы чаще всего продают диваны и столы-стулья — таких предложений, как правило, больше всего. А вот за хорошей кофемашиной и холодильником придется поохотиться.

/ Фото: Сегодня

Люди выбирают бывшую в употреблении мебель из разных соображений, уточняют эксперты.

"Некоторые украинцы заботятся об окружающей среде и хотят оставлять на планете меньше мусора, поэтому покупка б/у мебели и одежды — отличное решение ряда бытовых проблем. Есть и те, кто считает покупку дорогих товаров в дом неактуальным трендом, ведь эти деньги можно потратить на поездки за рубеж, прыжки с парашютом, занятия спортом. Часто встречаются и практики до мозга костей, которые не хотят покупать новую мебель в детскую или на дачу, поскольку через пару-тройку лет эти помещения придется снова обновлять. И, наконец, в нашей стране живет огромная категория людей, не имеющих высоких доходов и вынужденных экономить, особенно на покупке техники. В данном случае речь идет о пенсионерах, инвалидах, малообеспеченных семьях, переселенцах", — поясняет экономист Иван Никитченко.

Выгода

Приобретение б/у товаров — полезный тренд, считают эксперты, ведь если хорошенько "порыться" на онлайн-барахолках, можно по весьма сносным ценам приобрести вполне приличную мебель и технику.

"Условно, зачем отдавать две зарплаты за новый диван, если можно купить хороший бэушный и сделать его безупречным при помощи чехла. Или к чему копить на стиралку, если работающая от предыдущих хозяев стоит в среднем 1900 грн, а микроволновка — около 700 грн", — отмечают аналитики

Между тем украинцы поясняют, что возможность покупки бэушных товаров удобна как раз в онлайне, поскольку позволяет спокойно искать необходимый вариант одежды, мебели или техники не выходя из дома.

"Такой поиск в итоге позволяет сэкономить от 30% до 70% средней стоимости товара по сравнению с покупкой нового. А если вещь понравилась, но все же дороговата, то легко можно поторговаться. Обычно люди готовы уступить 200—300 грн", — говорит киевлянка Ольга Сапуняк.

Ищем эксклюзив из Европы

Если же есть желание обзавестись эксклюзивной и даже раритетной мебелью, то имеет смысл обратить внимание на рынки Тернополя, Львова, Луцка, Ивано-Франковска и других городов Западной Украины.

"Дело в том, что здесь можно найти, скажем, отличные кожаные диваны или деревянные столы, привезенные в отличном б/у состоянии из Германии или Италии. Местные жители их могут использовать для своего жилья или сразу же выставлять на продажу. К примеру, полгода назад мне домой нужен был угловой кожаный диван. На доске объявлений OLX был широкий выбор вариан­тов за 5—17 тыс. грн, в итоге купили за 10 тыс. грн", — рассказывает Светлана Ищенко из Киева.

Напомним, новости "Сегодня" предупреждали, что, покупая вещи в интернете, украинцы рискуют получить "кота в мешке", деньги за который могут и не вернуть. О том, как избежать трудностей виртуального шопинга, узнавайте из сюжета:

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