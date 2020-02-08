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Синоптики обещают в Украине мороз до -13 градусов (карта)

8 февраля, 08:30

Синоптики обещают снег только в двух областях

/ Фото: Pixabay

В Украине в субботу, 8 февраля, ожидается переменная облачность, без осадков, только в Донецкой и Запорожской областях будет снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях прогнозируют днем -1...+2 градуса, ночью температура воздуха опустится до -7...-9 градусов.

В Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях будет днем до 0...-2 градусов, ночью ожидается до -8...-10 градусов.

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В Полтавской и Харьковской областях будет днем до -4...-6 градусов, ночью ожидается до -10...-12 градусов.

В Запорожской и Донецкой, а также в Луганской областях синоптики обещают до -4...-7 градусов днем и до -11...-13 градусов ночью.

Ранее мы писали, что в Украине из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 203 населенных пунктов в восьми областях.

Также мы сообщали, что в Одессе 6 февраля бушевал ураганный ветер – он срывал со зданий крыши и валил деревья. В городе из-за непогоды упали 38 деревьев. А в Николаеве снежная буря повалила деревья, повредила авто и остановила фуры. В то же время в горах уже выпало до полуметра снега.

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Источник: Сегодня

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