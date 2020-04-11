Ситуация с коронавирусом в украинских тюрьмах: в Госисполнительной службе отчитались

В Госисполнительной службе делают все, чтобы никто не заразился

Среди осужденных или тех, кто находится под стражей в украинских тюрьмах и СИЗО, а также среди персонала Государственной уголовно-исполнительной службы не зарегистрированы случаи заболевания COVID-19. Об этом информируют в Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний на странице в Facebook.

"По состоянию на 10 апреля 2020 года среди осужденных и лиц, взятых под стражу, персонала ГУИС Украины и медицинских работников в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, на территории которых функционируют учреждения здравоохранения ЦОЗ ГУИС, случаи заболевания COVID-19 не зарегистрированы", – говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что в течение суток 9 апреля 2020 года в учреждения здравоохранения ЦОЗ ГУИС Украины за помощью обратились 20 человек с признаками острых респираторных заболеваний, из которых 7 осужденных и 13 взятых под стражу.

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По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине лабораторно подтверждено 2203 случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зарегистрировано 311 новых случаев.

По всей Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации. До 24 апреля действует карантин, на время которого закрыли школы, детсады, непродуктовые магазины, прекращены междугородние перевозки, закрыта граница.

1 апреля Кабмин решил еще больше ужесточить карантинные меры.

Общественный транспорт в Киеве с 23 марта перевозит только медиков, правоохранителей, сотрудников ЖКХ, продавцов продуктовых магазинов и работников оборонной отрасли.

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