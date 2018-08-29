Сколько войск Россия бросила на Иловайск в 2014 году: в ГПУ озвучили цифры

На границе стояло ужасающее количество войск, готовых вторгнуться в Украину по всем фронтам

Россия в августе 2014 года для вторжения на Донбасс использовала 3500 солдат, 60 танков и другое вооружение, что привело созданию Иловайского котла и массовой гибели украинских военных.

Об этом говорится в отчете Военной прокуратуры Украины по итогам расследования Иловайской трагедии, передает пресс-служба ГПУ.

После того, как украинская армия успешно проводила операции по освобождению населенных пунктов на востоке Украины, российское руководство приняло решение ввести войска в Украину при поддержке артиллерии с российской территории, чтобы не потерять контроль над захваченными территориями.

Следствие установило, что вторгшиеся в Украину, силы РФ состояли из девяти батальонно – тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 ПТРК. Российские командиры заранее распорядились убрать или замаскировать любые опознавательные знаки техники и нанести опознавательные отметки украинских подразделений.

"Критическое соотношение военных сил Украины в районе Иловайска с подразделениями РФ и т.н. "Л/ДНР" составляло: личный состав – 1 к 18; танки – 1 к 11, бронетехника – 1 к 16, артиллерия – 1 к 15, "Грады" – 1 к 24", – сообщает прокуратура.

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Кроме сил, которые вторглись на Донбасс, вдоль украинско-российской границы находились 35 батальонно-тактических и ротных тактических групп, не менее 45100 военнослужащих, до 160 танков, 1360 БМП (БТР), 350 единиц артиллерии, 130 единиц реактивных систем залпового огня, 192 боевых самолетов, 137 вертолетов, готовых к полномасштабному нападению на Украину.

Следствие признало, что из-за такого военного превосходства России, ВСУ не имели возможности успешно противостоять вторжению. 24-25 августа 2014 года батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение значительно превосходящих по численности сил противника.

В свою очередь начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказывал, как украинские военные "Смерчем" и другими силами уничтожили десятки единиц техники РФ. По его словам, 13 июля 2014 года Главное управление разведки сообщило, что на территорию Украины зашла военная техника в большом количестве – около 150-200 единиц.

Отметим, сегодня в Украине вспоминают жертв Иловайской трагедии, которая произошла в августе 2014 года. Тогда в период с 24 по 29 августа развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области. Согласно расследованию военной прокуратуры Украины, Россия убила 366 украинских военных, 429 получили ранения и около 300 человек попали в плен. Это произошло после срыва россиянами договоренности о "зеленом коридоре" и мирном выходе бойцов ВСУ из "котла".

В то же время начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Алексей Ноздрачев рассказывал, что Россия также понесла огромные потери в боях за Иловайск. По его словам, в конце августа 2014 года погибли более 200 российских военных и около 300 человек получили ранения.

Напомним, 14 августа 2017 года в офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства Главной военной прокуратурой передано информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе убийства украинских военных в районе Иловайска).