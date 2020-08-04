Служил в армии и ездил в Москву: новые данные о "киевском террористе" Каримове

"Киевский террорист" приехал в Украину к жене и сыну и часто употреблял легкие наркотики

Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, более известный по последним событиям как "киевский террорист", захвативший отделение банка в БЦ "Леонардо" в центре столицы и угрожавший взорвать бомбу, жил в Украине последние пять лет. Но очень часто ездил в Москву. А еще он часто употреблял легкие наркотики и в свое время служил в армии. Об этом в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" рассказали источники в правоохранительных органах.

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Журналистам "Сегодня" удалось выяснить некоторые детали биографии Каримова, в частности когда именно он приехал в Украину, где жил изначально и когда переехал в Киев.

Известно, что Сухроб Каримов родился 25 марта 1988 года в Самарканде, Узбекистан.

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А в Украину он прибыл 24 июня 2015 года на автомобиле с иностранной регистрацией – по приглашению жены для получения разрешения на иммиграцию, как лицо, прибывшее к своему сыну.

"До 2016 года он проживал в Запорожской области. С 2016 года уехал на заработки в столичный регион, работал официантом одного из киевских кафе, но, не пройдя испытательный срок, был уволен. Мужчина имел вид на постоянное место жительства в Украине. По словам его жены, последний раз она общалась с Сухробом в начале июля 2020 года, она также отметила, что муж периодически употреблял каннабис", – рассказали нам правоохранители.

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В то же время в середине июля этого года к жене Каримова звонили сотрудники полиции Киева, которые сообщили о задержании ее мужа в состоянии наркотического опьянения во время нападения на иностранного гражданина. Правоохранители отмечают, что сейчас указанный факт проверяется.

По словам силовиков, после событий Революции Достоинства Сухроб Каримов в 2015 году находился на территории Российской Федерации в Москве, где якобы работал разнорабочим и учился на официанта 4-го разряда. Именно в это время он периодически посещал Украину.

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Кроме прочего, на данный момент правоохранители сомневаются, что задержанный имел проблемы с психикой. К такому выводу они пришли после того, как проанализировали биографию мужчины.

"В Запорожской области, по месту его проживания ранее, был проведен обыск, где была обнаружена справка на имя Сухроба Каримова о прохождении им воинской службы резервистом в армии Узбекистана в 2013 году. Из справки следует, что рядовой "Каримов Сухроб, хорошо известен в 526-м мобилизационном резервном батальоне…" Судя по документу, он отличился хорошей работой и примерным поведением в марте 2013 года. Упоминается своевременное выполнение им поручений и задач, которые ставились командиром и главнокомандующим", – добавляют представители силовых органов.

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По словам силовиков, во время службы Каримов получал отличия и поощрения за службу.

"Он был физически активен и регулярно занимался спортом. Это свидетельствует о полной его пригодности к воинской службе, а значит, мужчина не может иметь психических расстройств", – отмечают правоохранители.

Они добавляют, что в ходе обысков никаких документов, удостоверяющих хронические психические заболевания Сухроба Каримова, не обнаружено, а информация в СМИ о его заболевании не имеет никакого официального подтверждения.

Ранее сообщалось, что во время захвата отделения банка Каримов рассказал журналистам, которых потребовал пропустить к нему, что недоволен положением дел в Украине, властью, и назвался "святым духом, чтобы изменить мир".

По данным правоохранителей, Сухроб Каримов в последнее время фактически проживал у знакомого в Печерском районе столицы, а также в хостеле на улице Срибнокильской в Дарницком районе. Во время проведения обысков в ящике хостела были обнаружены его личные вещи.

"Кроме того, у задержанного обнаружен и изъят блокнот с контактами и списком требований, вероятно, написанных самим Каримовым. Сейчас проводится почерковедческая экспертиза", – подытожили силовики.

Правоохранители выразили благодарность журналистам телеканалов, которые проявили свою гражданскую позицию, когда согласились принять участие в спецоперации. Хотя председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отметил, что это было создание невероятного риска для работников СМИ на будущее.

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Напомним, что Сухробу Каримову объявили подозрение в совершении теракта. А на момент выхода этого материала в Печерском суде ему избирали меру пресечения. Правоохранители настаивают на аресте без возможности внесения залога. Заседание проводится в закрытом режиме из-за карантинных ограничений.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в киевском банке

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