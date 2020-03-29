"Снизился по всем статьям": как карантин повлиял на уровень преступности в Украине

Во время карантина из-за распространения коронавируса в Украине снизился уровень преступности. Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники", – рассказал он.
Аваков отметил, что, несмотря на общую статистику, в стране активизировались мошенники. Они используют тему коронавируса.
"Мы очень активно пытаемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщения о том, что будто бы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщение с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления – не системны", – добавил министр.
Напомним, ранее в Центре общественного здоровья Украины рассказали, что в стране зафиксировали уже девять летальных случаев от COVID-19. Кроме того, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров, в общем в Украине подтвердили 356 случаев заражения.
Также мы рассказывали, кто в Украине больше всего заражается коронавирусом.
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