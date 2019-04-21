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Сорванные шоу и неожиданные результаты: как дебаты влияли на выборы в Украине

Сегодня, 16:34

Дебаты между кандидатами обязательны, если выборы проходят в два тура


В Украине проходит второй тур президентских выборов. Пока украинцы голосуют, корреспонденты "Сегодня" вспомнили, кто и как боролся за президентское кресло раньше и способны ли дебаты повлиять на результаты выборов.

Первого Президента украинцы выбирали в декабре 1991 года. Тогда наибольшую поддержку получил Леонид Кравчук. За него проголосовали 61,6% избирателей и он победил в первом туре. Но уже через три года Кравчуку снова пришлось бороться за пост президента – на досрочных выборах. Первый тур он выиграл, а его конкурентом во втором стал Леонид Кучма. Дуэль кандидатов транслировали в прямом эфире на всю страну. Доподлинно неизвестно, повлияли ли дебаты на симпатии избирателей, но неожиданно во втором туре Леонид Кучма вырвался вперед с преимуществом в 7 %.

Фаворитами выборов 99-го года стали Леонид Кучма и Петр Симоненко. Однако встретиться с конкурентом тогдашний президент не захотел. Следующие дебаты избиратели увидели в 2004 году. Диалог Виктора Ющенко и Виктора Януковича сразу растащили на цитаты. В 2010 году кандидат Янукович, в отличие от его конкурентки Юлии Тимошенко, идти на дебаты уже не захотел.

В 2014 году Петр Порошенко выиграл в первом же туре, поэтому к дебатам не дошло. Эксперты говорят, словесная дуэль между конкурентами является обязательным, если выборы проходят в два тура. Впрочем, даже если один из них кандидатов от встречи с оппонентом отказывается – наказать его невозможно.

Поэтому изменили ли расстановки сил в этом году дебаты – станет известно в ближайшее время.

Ранее мы приводили ТОП-5 ярких цитат Порошенко и Зеленского на дебатах.

Также читайте реакцию соцсетей. Острые реплики разошлись на цитаты, а избиратели "остались при своем".

Напомним, что после дебатов на "Олимпийском", Порошенко прибыл на дебаты в "Общественное". Однако его оппонента Владимира Зеленского не оказалось.

Сам же президент объяснил, что решил ехать, потому что это прямое требование закона. Также Порошенко уточнил, пришел ли в студию Владимир Зеленский. Оказалось, что его не будет. Поэтому президент решил выбрать формат вопросов, но попросил 5 минут вступительного словам и 5 минут заключительного.

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Тег выборы, дебаты, Украина, результаты, влияние

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