Спасатели попросили украинцев быть осторожными на дорогах из-за сильного тумана

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине в пятницу, 18 октября, ожидается туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, 18 октября ночью и утром на большей части территории страны ожидается туман. При этом отмечается, что видимость составит 200-500 м. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Однако, в эту пятницу Украина будет одной из самых теплых стран в Европе.

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Как мы писали ранее, согласно ежегодному прогнозу погоды сервиса AccuWeather для Европы, самые сильные в сезоне зимние ураганы начнутся рано в этом году на Британских островах, в Скандинавии и северной Европе, самые холодные условия прогнозируются от Финляндии до Украины в виде холодных ветров с Сибири.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября популярные горнолыжные курорты украинских Карпат засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

А тем временем, пока в Украине среди осени лето, на другом континенте бушует мощный ураган "Хагибис". В Японии мощный тайфун оставил страну без водоснабжения, а погибших уже насчитывается более 70 человек.

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