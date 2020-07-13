Спасатели рассказали о десятках погибших в пожарах и на водоемах страны

60 украинцев погибли на водоемах страны, еще 15 - в пожарах

За минувшие семь дней, с 6 по 13 июля, в Украине на водоемах страны погибли 60 человек, еще 15 стали жертвами пожаров.

Об этом сообщили на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В течение недели возникла одна чрезвычайная ситуация, в результате которой погибли 5 человек и пострадали 34 человека", - отметили спасатели, комментируя масштабный пожар леса и сухой травы в Луганской области.

Кроме того, было зарегистрировано 2555 чрезвычайных происшествий. Бойцами ГСЧС было спасено 120 человек.

"Ликвидировано 1907 пожаров, спасено на пожарах 28 человек и не допущено уничтожение огнем 391 здания и 56 единиц техники. На пожарах погибли 15 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 8 млн 119 тыс. грн", – говорится в сообщении.

"В течение недели на водных объектах погибли 60 человек", - добавили спасатели.

Ранее мы сообщали, что масштабный пожар в Луганской области локализировали. С огнем боролись спасатели из пяти областей, а также подразделения Нацгвардии и Вооруженных сил Украины.

Также мы сообщали новые данные о пострадавших и погибших во время пожара. Кроме того, по факту лесных пожаров в Луганской области было открыто три уголовных производства.

Пожар в Луганской области показали с дрона – смотрите видео:

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