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Трюдо назвал авиакатастрофу в Иране национальной трагедией Канады

11 января, 12:13

Премьер-министр призвал Тегеран к сотрудничеству в расследовании причин крушения

Джастин трюдо

Джастин трюдо / Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал крушение украинского авиалайнера в Иране национальной трагедией. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь премьера Кэмерон Ахмад.

"Это национальная трагедия, и все канадцы сегодня скорбят. Мы продолжим работать с нашими партнёрами со всего мира для того, чтобы обеспечить полное и основательное расследование. Канадское правительство ожидает полного сотрудничества со стороны иранских властей", – сказал Трюдо.

Кроме того, как говорится на сайте правительства Канады, министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань возглавил международную координационную группу, созданную в интересах семей, чьи родные стали жертвами авиакатастрофы. В нее вошли представители Украины, Канады, Афганистана и Швеции.

"Все страны-участницы группы согласны с необходимостью полного и прозрачного расследования причин смертельной катастрофы с целью, чтобы семьи и близкие могли получить ответы, которых они заслуживают", – говорится в заявлении.

Также отмечено, что в ближайшие дни и недели участники международной группы продолжат контактировать и тесно сотрудничать.

Ранее мы сообщали, что в авиакатастрофе украинского самолета в Иране погибли 57 граждан Канады.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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