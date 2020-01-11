Авиакатастрофа в Иране: в Канаде уточнили число погибших граждан

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В авиакатастрофе украинского самолета в Иране погибли 57 граждан Канады. Об этом заявил глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань, передает BBC.

Ранее мы сообщали о 63 погибших канадцах. Издание отмечает, что для многих из погибших рейс PS752 был стыковочным, и из Киева они должны были вылететь в Торонто.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной авиакатастрофы под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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