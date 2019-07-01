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Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: второго патрульного полицейского оставили под арестом

1 июля, 21:20

Адвокат заявил, что будет ходатайствовать об изменении меры пресечения

Фото: uaportal.com
Фото: uaportal.com.

Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты на меру пресечения работника патрульной полиции Ивана Приходько, которого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Приходько, Виктор Чевгуз.

"Апелляцию суд не удовлетворил, Приходько содержится под стражей", – сказал Чевгуз.

Также адвокат заявил, что будет ходатайствовать об изменении меры пресечения в Голосеевский районный суд Киева.

Напомним, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла.

Сторона защиты работников патрульной полиции, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика, подала апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в ГБР рассказали о беспробудном пьянстве убийц пятилетнего Кирилла Тлявова. ГБР практически поминутно установило местонахождение копов после смертельного выстрела.

Напомним, по предварительной информации, 31 мая полицейские в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд отправил под арест на два месяца без права залога двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.


Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

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Тег приходько, Апелляционный суд, ГБР, Тлявов

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