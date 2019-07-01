Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: второго патрульного полицейского оставили под арестом
Адвокат заявил, что будет ходатайствовать об изменении меры пресечения
Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты на меру пресечения работника патрульной полиции Ивана Приходько, которого подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Приходько, Виктор Чевгуз.
"Апелляцию суд не удовлетворил, Приходько содержится под стражей", – сказал Чевгуз.
Также адвокат заявил, что будет ходатайствовать об изменении меры пресечения в Голосеевский районный суд Киева.
Напомним, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла.
Сторона защиты работников патрульной полиции, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика, подала апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее в ГБР рассказали о беспробудном пьянстве убийц пятилетнего Кирилла Тлявова. ГБР практически поминутно установило местонахождение копов после смертельного выстрела.
Напомним, по предварительной информации, 31 мая полицейские в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд отправил под арест на два месяца без права залога двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.
Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
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