Девятилетнего Захара убили из мести его родителям: все подробности трагедии

Обвиняемому в этом кошмарном преступлении грозит пожизненный срок

Место преступления. Фото: ГУ Нацполиции в Киеве.

Страну потрясло очередное жестокое и бессмысленное убийство ребенка. 23 июня недалеко от озера Вырлица в Киеве нашли тело девятилетнего мальчика Захара Черевко, который пропал накануне – вышел из дома и не вернулся.

22 июня родители ребенка обратились к интернет-сообществу с просьбой помочь им в поисках сына. Они рассказали, что около восьми часов вечера мальчик вышел на улицу с блокнотом и ручкой, чтобы взять интервью у прохожих возле своего дома. Но домой он больше не вернулся.

"В полицию поступило сообщение от киевлянки, что ее малолетний внук ушел из дома гулять и пропал. Впоследствии тело ребенка нашли в озере Вырлица с многочисленными колото-резаными ранами", – говорилось в сообщении Нацполиции.

Правоохранители быстро вышли на след ребенка: камеры видеонаблюдения одного из торговых центров зафиксировали, как мальчик идет вместе с каким-то мужчиной, личность которого установили.

"Когда полицейские пришли по адресу проживания киевлянина, тот вел себя нервно, путался в показаниях. Мужчину доставили в Дарницкое управление полиции, а в это время на спецлинию "102" поступило сообщение, что в озере Вырлица рыбаки обнаружили тело ребенка, по описанию похожего на пропавшего мальчика", – уточнили в полиции обстоятельства трагедии.

Подозреваемый был задержан. По словам главы столичной Нацполиции Андрея Крищенко, им оказался мужчина 1989 года рождения, который приходился братом отчиму убитого мальчика.











Подозреваемый объяснил мотив преступления тем, что убийство произошло на почве обиды. Он уже дал показания, как убил мальчика и куда выбросил орудие, которые водолазы нашли в озере в том месте, которое указал подозреваемый. При этом были изъяты некоторые вещи, которые имеют отношение к преступлению.

"Этому лицу уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Сегодня следователь с процессуальным руководителем согласуют документы и обратятся в суд для избрания меры пресечения", – сказал Крищенко.

Позже стали известны новые детали убийства . Так, сначала брат отчима ребенка нанес мальчику ножевые ранения, а потом добил ребенка молотком.

"Досудебным расследованием установлено, что мужчина совершил убийство с целью мести своему брату и его гражданской жене. Вечером 22 июня, реализуя свой преступный умысел, убийца дождался мальчика у его места жительства и пригласил к озеру Вырлица вместе искупаться, на что тот согласился", – говорилось в сообщении.

В прокуратуре уточнили, как дальше развивались трагические события.

"Придя на берег озера, мужчина подошел к мальчику сзади и начал наносить многочисленные хаотичные удары ножом в область шеи, спины и туловища, нанеся около 30 ударов. После чего молотком, который заранее приготовил, злоумышленник нанес ребенку несколько ударов в область головы. Вследствие полученных травм мальчик погиб на месте", – сообщили в прокуратуре.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца привязал к ногам мальчика камень и затянул тело в воду. Тело ребенка, как сообщалось ранее, было найдено на следующий день, 23 июня.

Подозреваемый в преступлении

"Установлено, что задержанному – 30 лет, проживает в Киеве, ведет аморальный образ жизни. С мальчиком задержанный был близко знаком, поскольку он является братом сожителя мамы погибшего. Ребенок в основном проживал с бабушкой отдельно от новой семьи матери", – добавили правоохранители.

Задержанному инкриминируется п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство малолетнего ребенка"). Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное жестокое преступление подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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