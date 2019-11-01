Убийство сотрудника АП в Киеве: в деле вспыли любопытные подробности

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История со смертью сотрудника Администрации президента в Киеве продолжает обрастать подробностями. Как оказалось, в крови 46-летнего Александра Бухтатого, который работал главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ, и тело которого было найдено 14 марта на улице Баггоутовской в Шевченковском районе, был обнаружен психотроп клозапин.

Об этом спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец рассказал в комментарии "Украинской правде".

По ее словам, медицинский препарат клозапин выявила дополнительная токсикологическая экспертиза.

"Результаты показали наличие в организме пострадавшего клозапина и этилового спирта, попавших в его организм одновременно примерно за 3-5 часа до наступления смерти", – рассказала спикер ведомства.

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Согласно предварительной экспертизе, телесные повреждения, которые получил погибший, не имеют причинно-следственной связи с его смертью: они нанесены примерно за час до ее наступления. Чтобы получить ответы на вопросы об обстоятельствах гибели Бухтатого, было принято решение провести дополнительную токсикологическую экспертизу. Она и показала наличие в организме погибшего алкоголя и медпрепарата.

Максимец объясняет, что следствие имеет достаточно доказательств причастности к разбойному нападению на Бухтатого двух человек, один из которых (задержанный по горячим следам гражданин Армении. – Ред .) сейчас предстанет перед судом.

В то же время проведенными следственными и розыскными действиями следствию не удалось установить причастность этих лиц к действиям, которые привели к смерти потерпевшего в связи с попаданием в организм клозапина.

Поэтому действия нападавших квалифицированы по 2 с. 187 УК Украины – разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием, опасным для жизни лица, подвергшегося нападению, санкция которой предусматривает от семи до 10 лет лишения свободы.

Как напомнило издание, преступники нередко используют сильнодействующие лекарственные средства вроде клофелина или азалепина (он же клозапин), которые подмешивают в алкоголь, с целью ограбления.

Напомним, ранее сообщалось, что нападавший на чиновника мужчина был пьян.

Напавший на Бухтатого мужчина оказался 25-летним гражданином Армении, ему объявлено подозрение в совершении разбойного нападения.

По данным прокуратуры, около полуночи 13 марта подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого устанавливается, находились на улице Багговутовской в состоянии алкогольного опьянения. Они заметили Бухтатого и решили совершить на него нападение с целью завладения его личными вещами.

Злоумышленники нанесли сотруднику АП не менее четырех ударов в область головы, в результате чего мужчина упал на землю. После этого они завладели его мобильным телефоном и банковской картой и скрылись с места преступления.

При этом, как сообщалось ранее, результаты вскрытия показали, что предварительной причиной смерти Бухтатого стала хроническая ишемическая болезнь сердца.

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