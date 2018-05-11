Учения НАТО завершились: союзники высоко оценили украинских военных

Сегодня, 18:02

Муженко рассказал о впечатлении, которое украинские воины произвели на начальника штаба начштаба батальона OPFOR


Вооруженные Силы Украины подтвердили на учениях Combined Resolve X статус одной из лучших армий, о чем заявил в том числе и начштаба батальона OPFOR (одна из сторон учений) майор Эдвард Кларк. Об этом на своей странице в Facebook рассказал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

"Украинцы удивили нас с самого начала. И танкисты, и десантники очень профессиональные, и относились к учениям очень серьезно от их начала до конца. Они не хотели "умирать", и храбро сражались до конца. Они заставили меня захотеть стать частью Вооруженных Сил Украины", – процитировал Муженко Кларка.

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Начальник Генштаба ВСУ поблагодарил всех участников учений за отличную боевую работу.

"Выражаю особое уважение нашим командирам: подполковнику Максиму ( "Майк") Миргородскому, капитану Роману Багаеву и старшему лейтенанту Александру Бови", – добавил Муженко.

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Ранее Алексей Бобовников рассказывал, как украинские воины на учениях НАТО Combined Resolve X в очередной раз показали лучшие черты своего характера и удивили местных жителей.

До этого сообщалось, что украинские десантники и танкисты удивили военных НАТО нестандартными действиями.

В итоге американский командир заявил, что когда воюют украинцы, то остальным делать нечего, и в следующий раз надо будет просто позвать на учения украинскую армию, а всем остальным просто наблюдать.
НАТО, ВСУ, муженко, Combined Resolve X

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"Сегодня"

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