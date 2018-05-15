Угрозы для украинцев в России: в МИД дали рекомендации перед поездкой на чемпионат мира

Министерство иностранных дел предупредило украинцев об опасности поездки в Россию на чемпионат мира по футболу. В ведомстве дали рекомендации, что делать в случае форс-мажорных ситуаций. Об этом говорится на сайте МИДа.

Ведомства рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Россию на футбольный турнир, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

"Пребывание граждан Украины на территории РФ связано с серьезными угрозами для личной безопасности. Российские силовые структуры и карательные органы прибегают к задержаниям и обвинениям в шпионской или террористической деятельности, совершают против украинцев и другие провокационные действия. В случае нарушения своих обязательств по Венской Россия прибегает к порочной практике ограничения или вообще отказа в доступе к задержанным гражданам Украины консулов и адвокатов. Возможности консульской защиты граждан Украины на территории государства-агрессора в настоящее время – ограничены", – говорится в заявлении.

Также дополнительным фактором риска для украинцев является разжигание силами кремлевской пропаганды антиукраинских настроений, что может вылиться в агрессию со стороны российских фанатских группировок.

МИД Украины также призвал зарубежных партнеров политически бойкотировать финальную часть чемпионата мира по футболу на территории России.

"Считаем, что отказ в направлении в РФ официальных делегаций станет важной демонстрацией международной солидарности в неприятии агрессивной политики РФ и совершения преступлений против прав человека", – заявили дипломаты.

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В случае возникновения у граждан Украины на территории России проблем МИД рекомендует обращаться в такие украинские дипучреждения в РФ:

Посольство Украины в РФ по телефону: +7 (495) 629-19-88, 629-34-22, 629-28-04, 629-69-22, 629-42-44, 629-14-57, номер "горячей линии" +7 (919) 768 77 96 или по адресу электронной почты: gc_ru@mfa.gov.ua;

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону: +7 (863) 262 57 89, 227 05 51, 227 05 49, номер "горячей линии" +7 (918) 587 99 93 или по адресу электронной почты: gc_rur @ mfa.gov.ua;

Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге: +7 (812) 331 51 66, номер "горячей линии" +7 (921) 304 05 72 или по адресу электронной почты: gc_rus@mfa.gov.ua;

Консульство Украины в Екатеринбурге: +7 (343) 282-92-10, 282-92-14, номер "горячей линии" +7 (953) 000 02 07 или по адресу электронной почты: gc_rue@mfa.gov. ua;

Консульство Украины в Новосибирске: +7 (383) 319 00 16, 319 00 66, номер "горячей линии" +7 (913) 379 12 93 или электронной почте: gc_nov@mfa.gov.ua.

Напомним, украинский дипломат Маркиян Лубкивский предложил план действий, как обезопасить украинцев на чемпионате мира в России. По его словам, согласно информации FIFA, по состоянию на апрель 2018 года, более четырех тысяч украинцев приобрели билеты на матчи чемпионата мира в РФ.

Недавно Украина предложила отправить в Россию миссию ОБСЕ из-за предстоящего футбольного турнира. Представитель Украины в организации Евгений Филипенко заявил, что после репрессий россиян, которые выходили на акции протеста, опасность может грозить и иностранцам, которые приедут поболеть за свои команды на Чемпионат мира.