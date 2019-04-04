Украина и интернет: как мировую сеть будут проверять на прочность

4 апреля – День интернета. Какие угрозы стоят перед интернет-сообществом, и чего ждать в будущем

Фото: Pixabay

Украина и интернет: как мировую сеть будут проверять на прочность Игорь Рец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5e4/af6/5ca5e4af6274d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5e4/af6/5ca5e4af6274d.jpg 2019-04-04T14:29:00+03:00 Украина 4 апреля - День интернета. Какие угрозы стоят перед интернет-сообществом, и чего ждать в будущем

Дата 4 апреля (4.04) удивительным образом похожа на самую распространенную сетевую ошибку – 404. Ошибка 404 в браузере часто возникает при неправильном написании адреса Web-страницы, когда сервер распознает запрос, но не находит соответствующего ресурса по введенному URL. Совпадение, или нет, но именно 4 апреля последние 20 лет отмечается в качестве международного Дня интернета. Католическая церковь в этот день почитает святого Исидора Севильского (дата смерти – 4.04.636 г.), – автора первой в истории энциклопедии "Etymologiae sive Origines libri XX". В день интернета сайт "Сегодня" предлагает подумать о главных вызовах и перспективах всемирной сети, отталкиваясь от текущих реалий.

Наша страна в интернете: цифры и факты

Украина – страна, где сидеть в интернете выгодно и недорого. По сравнению с рядом развитых стран, у нас интернет качественнее и выгоднее. Согласно свежему исследованию Worldwide mobile data pricing, проведенному в прошлом месяце, Украина в пятерке стран с самым дешевым мобильным интернетом.

Наша страна заняла четвертую строчку со средней ценой в 51 цент за гигабайт. (Для сравнения, Индия, которая на первом месте – $0,26/1Гб)

Количество интернет-пользователей в Украине постоянно растет, как и количество тех, кто использует мобильные устройства вместо ранее популярных стационарных компьютеров. (В среднем, каждый второй запрос сейчас осуществляется на мобильном). Рост популярности мобильного интернета связан с повышением его качества и дешевизной смартфонов.

Распространение интернета – общемировой тренд. 10 лет назад, в 2009 году количество пользователей интернета составляло 1,4 млрд человек. Сейчас в мире интернетом пользуются 4 млрд человек.

Ограничения в сети: что угрожает свободному интернету

Сегодня интернет стал универсальным и незаменимым средством. Его используют для покупок, продаж, заказа такси, удаленной работы. Став частью общественной жизни, интернет превратился и в площадку для политической борьбы.

Фейковые новости и пропаганда в интернете становятся одним из инструментов геополитического противостояния. В 2016 году во время президентской кампании в США Facebook называли одним из главных каналов распространения непроверенной информации, что якобы и повлияло на исход предвыборной гонки. В конце прошлого месяца Путин подписал законы о блокировании фейковых новостей в России, что назвали инструментом прямой цензуры. Параллельно с этим, в разных странах звучат заявления о необходимости ограничить интернет территориально.

"Угроза действительно существует. Мировая тенденция строится на двух лоббистских интересах: это интересы любого правительства регулировать интернет, ведь никому не интересно, если о нем кто-то плохо пишет, и второе: интересы владельцев авторских прав на такие продукты, как кино, музыка, программы, и так далее. Они по всему миру лоббируют регулирование интернета, а государства становятся их союзником в этом вопросе. Технически запреты ресурсов возможны. Действительно, есть средства, позволяющие обходить запреты В Китае, насколько я знаю, VPN технически работает, но он вне закона, и обычные люди, которые не разбираются в сетевых технологиях, боятся этим пользоваться, – рассказывает член интернет-ассоциации Украины Александр Арутюнян. – Поэтому у них не популярен Whatsapp или Telegram, а популярен местный локальный Wechat. Угроза такого понятия, как "локальные интернеты", – то что делает Россия, – действительно есть. У нас же в государстве решением СНБО и указом президента запрещены только сайты, которые угрожают национальной безопасности. Конечно, мы напрягаемся из-за самого факта, что у нас впервые за последнее время были запрещены какие-то сайты, решение их запретить достаточно спорно воспринимается как в компаниях, которые предоставляют услуги, так и среди пользователей интернета, но у нас есть такое обстоятельство, как война. Самое большое опасение участников рынка в том, чтобы не получилось так, чтобы под видом угрозы национальной безопасности у нас не создали инструмент блокировки неугодных. Вдруг однажды к власти придет человек, который захочет управлять этим инструментом в свою пользу, использовать его как способ борьбы с неугодным мнением. То, что пытаются создать сейчас в России"

Митинг против ограничения интернета в России. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Быстрее нельзя дешевле: как может развиваться интернет в ближайшем будущем

Интернет в Украине, по мировым меркам не только дешевый, но и относительно качественный. К примеру, стоимость тарифа на домашний интернет в Германии может начинаться от 19 евро, в Украине же за эту сумму пользователь вполне может рассчитывать на "максимальный" пакет.



У существующих тенденций к удешевлению и распространению мобильного интернета может быть и обратная сторона, которую можно будет ощутить уже после внедрения технологии 5G. Когда мобильный интернет "догонит" по скорости и качеству домашний, необходимость в самой философии "роутер – wi-fi – смартфон" отпадет. Домашний интернет, кабель и роутер станут такими же архаизмами, как радио-розетка и проводной радиоприемник.

Специалисты говорят: рынок интернет-услуг сегодня наполнен маленькими компаниями, которые искусственно не могут влиять на цену. Новые мобильные технологии – огромные инвестиции, доступные только крупным игрокам, которых куда меньше

"4G достаточно серьезный конкурент обычному проводному интернету уже сегодня. Особенно с учетом того, что есть безлимитные тарифы. Фиксированная связь, также как и стационарные домашние телефоны, будет уходить в прошлое. Это будет нескоро, в мире в разрезе пяти лет, в Украине – в пределах 10 лет. В долгосрочной перспективе клиенты будут ощущать серьезное удорожание услуг в случае возможной монополизации рынка. Когда количество игроков уменьшается, уменьшается конкуренция. 5G требует миллиардных инвестиций, которых мелкие, средние, и даже крупные игроки, не смогут себе позволить. Второй момент – на каких гаджетах и устройствах общество потребляет услугу. Раньше это был компьютер, роутер, теперь телефон, Wi-Fi. Сейчас уходит в прошлое подключение компьютера кабелем внутри квартиры. Стационарных компьютеров становится меньше, люди потребляют услуги на мобильных устройствах и, соответственно, оператору нет никакой сложности выдать номер и пару зеркальных сим-карт, которые будут регистрироваться в сети для получения интернета. Стационарные компьютеры как явление останутся только в офисах, как и стационарная телефония, – говорит Александр Арутюнян.

Напомним, ранее мы рассказывали, насколько опасны могут быть знакомства в интернете – как действуют аферисты и как уберечься:

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АВТОР: Игорь Рец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.