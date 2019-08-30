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Украина и Россия начали обмен пленных – соцсети

30 августа, 03:30

Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой, - написала сотрудница Верховной Рады

Олег Сенцов

Олег Сенцов / Фото: Facebook

Сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова сообщила, что в ночь на пятницу начался обмен пленными между Россией и Украиной. По словам чиновницы, рейс с гражданами соседнего государства (включая Сенцова) уже вылетел из России.

Новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в ночь на пятницу поделился в Facebook информацией чиновницы.

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"Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, получивший гражданство Украины экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев утверждал, что в пятницу, 30 августа, состоится обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока не готов комментировать переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

"Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", – сказал он и пообещал дать официальный комментарий, когда в Кремле будут к этому готовы.

Напомним, директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

Новости "Сегодня" сообщали, что Сенцова доставили в Москву и готовят к обмену. По пока неподтвержденным данным, украинец внесен в список для обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

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Россия обмен Украина обмен пленными Рябошапка

Источник: Сегодня

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