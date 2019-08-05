В конце 2017 администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия

"Джавелины". Создавались специально для борьбы с советскими танками Т-64 и Т-72

Украина планирует купить у США больше Javelin – американский дипломат https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20javelin.png https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20javelin.png 2019-08-05T16:14:00+03:00 Украина В конце 2017 администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия

Украина обратилась к Соединенным Штатам с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Украина "хотела бы приобрести больше Javelin" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США, уточнил американский дипломат.

О том, что Украина выразила заинтересованность в получении большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin, в марте 2019 сообщал и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Реклама

В конце 2017 администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Недавно Пентагон разрешил выделить Украине 250 млн долларов на оборонку. Теперь украинская армия может обзавестись очередными американскими вооружениями, однако не стоит ждать чего-то особенного.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно на слушаниях в Сенате директор Евразийского центра Атлантического совета, экс-посол США в Киеве Джон Хербст призывал Вашингтон еще больше вооружить Украину Javelin. Американский дипломат рассказал, какое вооружение сейчас является приоритетом для украинской армии.

В свою очередь председатель Комитета по вооруженным силам Сената США, сенатор Джим Инхоф ранее опубликовал стратегию поддержки Украины. Он указал на сферы, где помощь Украине "проседает".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама