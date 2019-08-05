Украина планирует купить у США больше Javelin – американский дипломат

Украина обратилась к Соединенным Штатам с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
Украина "хотела бы приобрести больше Javelin" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США, уточнил американский дипломат.
О том, что Украина выразила заинтересованность в получении большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin, в марте 2019 сообщал и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
В конце 2017 администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Недавно Пентагон разрешил выделить Украине 250 млн долларов на оборонку. Теперь украинская армия может обзавестись очередными американскими вооружениями, однако не стоит ждать чего-то особенного.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно на слушаниях в Сенате директор Евразийского центра Атлантического совета, экс-посол США в Киеве Джон Хербст призывал Вашингтон еще больше вооружить Украину Javelin. Американский дипломат рассказал, какое вооружение сейчас является приоритетом для украинской армии.
В свою очередь председатель Комитета по вооруженным силам Сената США, сенатор Джим Инхоф ранее опубликовал стратегию поддержки Украины. Он указал на сферы, где помощь Украине "проседает".
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