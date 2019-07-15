Украина попала в десятку самых замусоренных стран мира

Установлено, сколько тонн мусора приходится на одного жителя нашей страны

Фото: Анатолий Бойко

Украина оказалась среди крупнейших производителей мусора в мире – наша страна заняла девятое место.

Список возглавила Канада, там на одного жителя приходится около 36 тонн мусора. Далее идет Болгария – почти 27 тонн, и США – 26 тонн.

В Украине на каждого жителя производится по 11 тонн мусора в год. Такие данные приводит агентство 24/7 Wall Street.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что крупный областной центр на западе нашей страны – Ровно – оказался на грани настоящей мусорной катастрофы. Местная свалка переполнена, а завод, где отходы перерабатывали, закрыли.

Дома некоторых горожан находятся в санитарной зоне свалки. Впервые они почувствовали близость переполненного отходами полигона во время масштабного пожара на свалке. Тогда густой дым накрыл целый микрорайон города.

Ранее сообщалось, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона.

Также отметим, что в столичных парках и зеленых зонах часто можно встретить водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор.

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