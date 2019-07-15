Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украина попала в десятку самых замусоренных стран мира

15 июля, 18:35

Установлено, сколько тонн мусора приходится на одного жителя нашей страны

Фото: Анатолий Бойко

Украина оказалась среди крупнейших производителей мусора в мире – наша страна заняла девятое место.

Список возглавила Канада, там на одного жителя приходится около 36 тонн мусора. Далее идет Болгария – почти 27 тонн, и США – 26 тонн.

В Украине на каждого жителя производится по 11 тонн мусора в год. Такие данные приводит агентство 24/7 Wall Street.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что крупный областной центр на западе нашей страны – Ровно – оказался на грани настоящей мусорной катастрофы. Местная свалка переполнена, а завод, где отходы перерабатывали, закрыли. 


Дома некоторых горожан находятся в санитарной зоне свалки. Впервые они почувствовали близость переполненного отходами полигона во время масштабного пожара на свалке. Тогда густой дым накрыл целый микрорайон города.

Ранее сообщалось, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона


Также отметим, что в столичных парках и зеленых зонах часто можно встретить водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег рейтинг, мусор, отходы, Украина

Вы сейчас просматриваете новость " Украина попала в десятку самых замусоренных стран мира". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ровно из-за переполненной свалки разгорелся мусорный скандал

Сегодня, 14:59

Перерабатывающий отходы завод в городе закрыли

В Тихом океане нашли мусорный остров крупнее двух Украин

10 июля, 13:34

Смесь пластиковых отходов занимает площадь более чем в 1,5 млн. квадратных километров

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей

Досрочное снятие денег с депозита: когда Банк может разрешить

ТОП-25 банков Украины по качеству депозитов в 2019

Рост цен на услуги: Что надо знать о новом рынке электроэнергии

Новая «квазикриптовалюта» запущена всемирным банком и МВФ

Уникальная кофейня будет использовать блокчейн-технологии

Binance открывает "Binance Singapore"

Руководство Binance заинтересовано не только в деньгах: подробно

Руководство The Walt Disney Company о внедрении в криптоиндустрию

15 красавиц российского кино

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Вчера, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Как правильно выбрать депозит. Семь главных правил

Трудности подросткового периода. Семья

За вредные привычки в этих 10 странах наказывают по закону
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь