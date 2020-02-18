Украина в выигрышном положении: эксперты о планах Кремля

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Циничные заявления России в адрес украинских властей насчет Донбасса и требования имплементировать "формулу Штайнмайера" разбиваются о твердость позиции Украины.

Об этом сайту "Сегодня" заявили политические эксперты, рассказав, как Киеву следует реагировать на старые и новые требования Кремля.

"То, что говорит Россия – к примеру, что Украина уже обязана имплементировать "формулу Штайнмаера", – не более чем позиция России. Ничего мы уже не обязаны, не было такого решения в "нормандском формате". Да, эта формула записана в решении четверки. Но до этого пункта пока дело вообще не дошло: мы не можем говорить ни о выборах, ни об особом статусе, поскольку нет изменений на фронте. Разве огонь прекращен? То есть в данном случае наши и юридические позиции, и моральные абсолютно твердые", – считает профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань.

Директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко с ним согласен.

"Украина сейчас даже в чуть более выигрышном положении, чем год назад. Новая украинская власть демонстрирует, что хочет достижения мира, реализации Минских договоренностей, и многое делает для этого. И мировое сообщество это видит", – отметил он.

Политолог отметил другую важную деталь: Украина демонстрируем активную позицию по модернизации Минских договоренностей, необходимость чего ранее признала также немецкий канцлер Ангела Меркель.

"То, что мы не просто демонстрируем желание реализовать "Минск", а ищем и предлагаем пути, как это сделать, то есть берем инициативу, как раз усиливает наши позиции на международной арене. Наступательность – это наше преимущество", – отмечает Фесенко. В тренде До 12 градусов тепла и лавины в Карпатах: синоптики дали прогноз на 18 февраля (карта)

В то же время, эксперт уверен: Украина может и должна поднимать вопросы, подтверждающие агрессию России, как на заседании Совета безопасности ООН, так и на Генассамблее ООН 20 февраля.

"Коль скоро уж Россия ставит вопрос о выполнении "Минска" Украиной, думаю, что украинская сторона должна обязательно напоминать и приводить конкретные факты действий самой России. К примеру, факты раздачи паспортов России в зоне конфликта", – говорит Владимир Фесенко.

Он назвал российскую паспортизацию в ОРДЛО прямым подтверждением непосредственной причастности РФ к конфликту в Украине.

"О какой реинтеграции Донбасса можно говорить, если Россия раздает там свои паспорта? Двуличность России и ее причастность к конфликту даже в такой форме украинская дипломатия должна использовать", – констатирует эксперт.

Более подробно о том, почему России не следует созывать заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Украине и чем ей сулит эта затея, вы можете узнать в материале "Украина наступает: России обещают поражение в ее игре" на сайте "Сегодня".

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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