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Украинцев из Китая встречают, как прокаженных: фотожабы на "средневековые" протесты

20 февраля, 11:51

В сети высмеяли противников прибытия украинских "китайцев"

Эвакуация украинских граждан из Китая, где бушует коронавирус, вызвала противоречивые реакции в обществе – некоторые люди бурно протестуют, опасаясь распространения болезни, а другие призывают к пониманию и говорят о проявлении "средневековья".

По этому поводу в социальных сетях появилось множество фотожаб и объяснений того, что нельзя относиться к прибывающим из Китая соотечественникам как к прокаженным.

Так, в своем Facebook президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан уважительно отнестись к эвакуированным из Китая украинцам и поддержать их, а не препятствовать их возвращению на родную землю.

Глава государства напомнил, когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации.

В свою очередь, Богдан Глоба сравнил отношение общества к эвакуированным из Китая и носителям открытой формы туберкулеза с помощью оригинальной фотожабы.

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Другой пользователь, Юрий Романенко, отметил, что отношение к "китайцам" напоминает ему времена Средневековья, когда больных выгоняли за пределы города, не оказывая никакой помощи.

Журналист Людмила Добровольская призвала украинцев "не терять человеческое подобие" и представить, что это их дети возвращаются на самолете из Китая.

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Как сообщали новости "Сегодня", эвакуированных украинцев доставили в Новые Санжары, что в Полтавской области, в медицинский центр Нацгвардии. Там они 14 дней будут на карантине. Стоит отметить, что ни у одного из них не обнаружен коронавирус. Однако местные жители уже подрались с полицией, пытаясь препятствовать приезду "украинских китайцев".

А накануне, 19 февраля, в Тернопольской области строили баррикады – привезли шины, рыли ямы. Люди протестовали против того, чтобы в санатории "Медоборы" размещали эвакуированных из Китая.

Во Львове тоже устроили бунт, поскольку думали, что туда повезут украинцев. В городе разгорелась паника – люди не хотят, чтобы эвакуированных поселили в местных госпиталях. Люди "штурмовали" госпиталь.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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Китай украинцы эвакуация соцсети фотожабы коронавирус

Источник: Сегодня

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