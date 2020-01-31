Украинцы ринулись скупать медицинские маски: в аптеках заканчиваются запасы

Фото: А. Бойко, "Сегодня"

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Украинцы уже неделю покупают медицинские маски, готовясь во всеоружии встретить вспышку коронавируса. Об этом говорят как в соцсетях, так и на улицах, в офисах и даже "бабушки на скамейках". В Одессе медики уже взяли под контроль рынок "7-й километр".

Сайт "Сегодня" разобрался, есть ли еще в стране запасы средств защиты органов дыхания и во сколько обойдется закупка масок для семьи хотя бы на неделю.

Маски покупают упаковками

На улицах крупных городов стало больше людей, в основном молодежи, лица которых наполовину спрятаны под одноразовыми разноцветными масками. Такие люди попадались и в прежние годы, но сейчас из-за пристального внимания общественности к ситуации в Китае, на "масочников" невольно обращаешь внимание.

Как показал мониторинг сайта "Сегодня" столичных аптек, пока маски есть в продаже, но далеко не везде. Дешевых, по 60 гривен за упаковку из пятидесяти штук, практически не осталось, в основном предлагают дорогие – от 3 грн/шт.

"Дешевых осталась одна упаковка на ул. Щербаковского (спальный район Киева на Правом берегу) и несколько на ул. Мишуги (спальный район Киева на Левом берегу). Если хотите купить, поторопитесь, их разбирают", – ответили нам в справочной известной сети аптек с невысокими ценами.

В другой сети аптек выбор мест, где есть маски, больший, но остались только дорогие по 3,20 грн/шт.

"Они лучше защищают органы дыхания от вирусов, потому что не двух-, а трехслойные, поэтому дороже", – объяснили в аптеке.

Пока реально купить недорогие (1-2 грн/шт.) маски в спальных районах на окраине Киева, прежде всего на Троещине, где находится известный на всю страну рынок. Но там тоже их остается все меньше.

"К нам зачастили торговцы, в основном выходцы из Азии, видно, получают китайские товары и боятся вируса, – рассказала аптекарь на ул. Бальзака (Троещина). – Или это, наоборот, маркетинговый ход – показать покупателям, что если продавец в маске, значит общаться с ним безопасно".

Дешевле купить в интернете

Тем, кто желает и купить маску, и сэкономить, стоит поискать их в интернете. На известных маркет-плейсах пока десятки предложений медицинских масок от разных производителей. Почти везде пометка "в наличии", и цены пока не выросли. Можно приобрести как с пересылкой по почте, так и самовывозом, начиная от одной упаковки (50 шт.).

"Продаем всем, как юрлицам, так и физлицам, за наличные и по безналу. Но поторопитесь, запасы тают, вчера одна сеть аптек заказала триста упаковок", – ответили нам в одном из интернет-магазинов Харькова.

Несложно купить маски в Днепре, а вот в Киеве, где, похоже, у оптовиков нет крупных складов, нам пообещали доставить только по почте.

"Везем из Днепра, но быстро, за 1-2 дня, доставка стоит около 80 грн", – ответили нам по киевскому номеру телефона.

Почем защитить семью

Как разъяснил нам терапевт высшей категории Эдуард Михайлов, одной маской можно пользоваться не более четырех часов, потом ее нужно выбросить.

"Стирать нельзя, маска одноразовая, после стирки она уже неэффективна, нужно заменить на новую, – говорит Михайлов. – Маску есть смысл носить только на улице, в транспорте, возможно, в офисе, в доме, если кто-то чихает. Но в офисе правильно надеть ее не здоровому, а простуженному человеку, чтобы не разносить вирусы по помещению. А еще лучше – пусть он возьмет больничный, чтобы не заражать коллег".

Несложный расчет показывает: для защиты семьи из четырех человек на день требуется не менее 8-10 масок, при условии, что родители работают, а дети учатся либо посещают детсад. То есть одной упаковки из 50 масок хватит на 5-6 дней. В деньгах это от 60 до 200 грн в неделю, в зависимости от того, какие маски удастся купить – дорогие или дешевые.

Панике – нет!

Врачи призывают соблюдать спокойствие и не покупать маски сотнями, так как пока в Украине не обнаружен китайский коронавирус.

"Вероятность эпидемии у нас мизерная, ведь до Китая далеко и там уже приняты жесткие меры по локализации очага коронавируса, – успокаивает детский врач Наталья Пащенко. – В группе относительного риска – только люди, контактирующие с пассажирами аэропортов – пограничники, таможенники".

Тем не менее, в соцсетях отмечают лавинообразное нарастание спроса на медицинские маски. Так экс-депутат Киеврады Алексей Давиденко пишет, что за последнюю неделю и только у одного крупного украинского оптовика купили 1,5 миллиона масок.

"Это годовой объем продаж медицинских масок в нашей стране, – отметил Алексей Давиденко. – В мирное время одна маска стоит в закупке на опте 30 копеек, в середине прошлой недели цена уже была 50 копеек, в этот понедельник цены в опте выросли до 70 копеек, а сегодня у некоторых оптовиков перевалили за 1 гривню/штука. Повторяется истерия времен птичьего гриппа".

Алексей Давиденко призывает не поддаваться панике и не покупать по 100 масок в одни руки.

Напомним, ранее мы писали, как не заразиться коронавирусом.

Тем временем Всемирная организация охраны здоровья (ВООЗ) объявила чрезвычайное положение в мире из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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