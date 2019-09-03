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Украинские депутаты лишают себя неприкосновенности, а британские не хотят Brexit : топ-темы дня

3 сентября, 11:46

Украинская и мировая пресса будут следить сразу за несколькими главными темами

Во вторник, 3 сентября, определились главные темы, которые получат свое развитие в течение дня и за которыми будет следить пресса.

Проходит пленарное заседание новой сессии Верховной Рады Украины IX созыва. На повестке дня – отмена депутатской неприкосновенности и ряд важных законопроектов для внесения на рассмотрение.

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В Шевченковском райсуде Киева состоится заседание по делу Романа Лягина, который в мае 2014 организовывал и проводил так называемый референдум "ДНР".

В Польше стартует 29-й ежегодный Международный экономический форум – встреча сотен экспертов, политиков и специалистов из разных стран мира.

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Британские депутаты Палаты общин представят законопроект по недопущению Brexit без сделки и попытаются помешать планам премьер-министра Бориса Джонсона осуществить Brexit 31 октября.

О том, какими были итоги понедельника, 2 сентября, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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Верховная Рада депутаты заседание отмена референдум экономический форум британские депутаты Brexit

Источник: Сегодня

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