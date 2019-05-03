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Украинские моряки находятся в плену у россиян уже 160 дней

3 мая, 22:39

Журналисты встретились с семьей 20 летнего старшего матроса катера "Никополь" Вячеслава Зинченко


Международный трибунал ООН по морскому праву рассмотрит иск Украины и без России. Москва отказалась участвовать в заседаниях. Украинский МИД рассчитывает, что решение суд примет до конца мая. А наши моряки уже 160 дней в русском плену.

Журналисты встретились с семьей 20 летнего старшего матроса катера "Никополь" Вячеслава Зинченко.

Вячеслав Зинченко вырос на историях о морской романтике их рассказывал дедушка, моряк торгового флота. Внук же, прежде чем сам вышел в море, получил другую сухопутную специальность – работал сварщиком.

Когда шел в тот рейс каждому из родных подготовил по маленькому подарочку, как будто чувствовал. И оставил свой праздничный китель сказал, что наденет, когда вернется.

"Сказал, когда я приду мы все соберемся и будем отмечать возвращение с похода. Мы же ждем и китель ждет … Это наш герой! И все наши ребята – они герои", – говорит Тамара Рыбальченко, бабушка военнопленного моряка Вячеслава Зинченко.

Напомним, Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следователей и продлил арест всем 24 военнопленным морякам – еще на три месяца – до 24 июля. Судебные заседания проходили сегодня в течение дня.

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы были приняты принудительные меры к России для освобождения пленных украинских моряков. А ранее правительство запустило соответствующий процесс в Европейском суде по правам человека и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Кроме того, сообщалось, что Федеральная служба безопасности России продлила на до конца августа так называемое "следствие" по делу украинских военнопленных моряков.

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Тег видео, моряки, пленные моряки

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Источник:

ТАСС

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