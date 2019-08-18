Украинские трассы смерти: Нацполиция назвала самые аварийно-опасные дороги

/ Фото: Facebook

Полиция назвала трассы национального значения, где в авариях с начала года погибло больше всего людей (см. инфографику). Напомним, всего, по данным Нацполиции, с 1 января по 31 июля в ДТП на дорогах госзначения погибли более 540 человек! Для сравнения, согласно подсчетам "Сегодня", за этот же период на Донбассе погибли около 60 человек (в Минобороны нам точную цифру сообщить затруднились, сославшись на отсутствие такой статистики).

За более чем полгода полицейские насчитали 58 трасс и отдельных участков на них, где начался рост аварийности. Кое-где он достиг 400—550% по сравнению с таким же периодом прошлого года! Как показала аналитика полицейских, проблемными оказались не только сами трассы, но и въезды в такие города как Чернигов и Житомир.

/ Фото: Сегодня

Одна из трасс, где число погибших начало расти — Мукачево — Ивано-Франковск — Рогатин — Львов. С начала года здесь погибли 17 человек, травмы получили 100 человек, хотя за такой же период прошлого года было травмировано в три раза меньше людей. На автофоруме, где водители делятся советами и рассказывают о состоянии трасс, этой дороге посвящены сотни комментариев.

"Ночью здесь можно наделать в штаны, на обочине покореженные диски и пробитые колеса машин", — пишет один из водителей.

Еще один оставил такой комментарий:

"Для проезда из-за ям дорога опасна при любой погоде, пригодна лишь для проезда ползком".

Спикер закарпатских патрульных Мария Туряница рассказала нам, что даже на этой непростой трассе одной из главных причин аварий является не состояние дороги, а превышение скорости.

"Поэтому уже в самых ближайших планах — дежурство патруля с измерителем скорости. Будет установлен и знак, предупреждающий о патруле. Все эти меры должны помочь наладить ситуацию. Также, насколько я знаю, дорожники сейчас уже начали ремонтировать трассу, там сейчас реверсное движение", — говорит Туряница.

Как оказалось, в перечне "трасс смерти" есть и такие, где за 7 месяцев прошлого года не было ни одного погибшего, а в нынешнем произошло сразу несколько. На трассе Сумы — Полтава произошел резкий скачок и по числу травмированных, и по количеству погибших. Как ни странно, относительно недавно здесь сделали ямочный ремонт, и больших нареканий на дорожное покрытие нет. Парадоксально, но аварий стало больше именно после ремонта.

"На трассе был сделан ремонт, наиболее проблемные участки залатаны. Здесь работает экипаж полиции с TruCam. Аварийно-опасных участков практически нет, но смертельные ДТП появились. Анализ показывает, что причинами стали обгоны с нарушениями, нарушения ПДД на поворотах, столкновения с отбойником. Основная причина — превышение скорости на хорошем дорожном покрытии. На плохой дороге смертельных ДТП было меньше, потому что скорость была ниже", — говорит спикер сумских патрульных Олег Сологуб.

Новости "Сегодня" сообщали, что правительство Украины одобрило масштабную программу развития дорог местного значения и готово приступить к ее реализации. В частности, планируется использование технологии цементобетонного покрытия, которое производится в Украине, уже со следующего строительного сезона.

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