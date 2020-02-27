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Украину накроют дожди и сильный ветер: где ждать непогоды (карта)

27 февраля, 06:00

На юге страны синоптики прогнозируют до 10 градусов тепла

В Украине в четверг, 27 февраля, будет тепло и дождливо. В западных, южных и восточных синоптики прогнозируют сильный ветер, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Дожди накроют большинство областей. Осадков не прогнозируют только на северо-западе. А вот в Карпатах ожидается умеренный снег.

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Ветер синоптики прогнозируют юго-западный и западный, 7-12 м/с. В западных, южных и восточных областях местами ожидаются порывы 15-20 м/с. Температура ​​в западных и северных областях будет 4-9 градусов тепла, а на остальной территории будет теплее – 9-14 градусов.

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Ранее мы писали, что до конца февраля в Украине похолодает, а в марте синоптики прогнозируют морозы.

Напомним, в последние дни Украину накрыли сильный ветер, дожди и мокрый снег. Непогода натворила немало беды в стране. Где ураганный ветер валил деревья и обрывал линии электропередачи – рассказал сайт "Сегодня".

Отметим, что в этом году украинцы наблюдали аномальную для зимы погоду. Нетипичное для зимы тепло в стране негативно повлияло на посевы. Аграрии рекомендуют украинцам готовиться к подорожанию хлеба.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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