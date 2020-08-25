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Украину снова "штормит": спасатели предупредили об ухудшении погоды

25 августа, 13:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В ГСЧС рассказали, где ждать непогоды

В Украине несколько областей накроет дождевой циклон. В связи с этим сегодня, 25 августа, спасатели объявили в стране штормовое предупреждение.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в большинстве западных, северных и центральных областях, а также в Киеве ожидаются грозы и ливни. В столице дождь будет идти до конца текущих суток и ночью 26 августа.

Ранее мы сообщали, что в Киеве и области на смену сухой жаркой погоде, из-за которой повысился уровень загрязнения воздуха, придут дожди.

Специалисты напомнили, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

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Новости "Сегодня" писали, в Украину идет фронт высокого атмосферного давления, который влечет за собой сухую погоду. Известный синоптик Наталья Диденко рассказала, что теплый фронт обещает вытеснить дожди, а в столице заметно потеплеет в последние выходные лета.

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О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

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погода регионы спасатели Украина ливни штормовое предупреждение грозы ГСЧС
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