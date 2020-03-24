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Уже четвертый нардеп подхватил коронавирус

24 марта, 22:32

Игорь Тимофеев

У внефракционного Рудыка диагностировали уханьскую пневмонию

Сергей Рудык. Фото: narodna-pravda.ua

Сергей Рудык. Фото: narodna-pravda.ua

Внефракционный нардеп-мажоритарщик со 198-го округа в Черкасской области Сергей Рудык инфицирован коронавирусом. Об этом внефракционная мажоритарщица Виктория Гриб рассказала в эфире 4-го канала.

По ее словам, последний раз они виделись 17 марта на заседании парламента, и Рудык уже был в маске. Поэтому Гриб надеется, что сможет уберечься от инфицирования. Она напомнила, что в этот день уже зараженного COVID-19 нардепа Сергея Шахова не было, однако присутствовал заразившийся от него нардеп Сергей Вельможный, сидевший рядом.

Ранее сообщалось, что у народного депутата Руслана Горбенко ("Слуга народа") подтвердили коронавирус, о чем заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук. По ее словам, Горбенко в последнее время не покидал территорию Украины и допускает, что он мог заразится от тех депутатов, у которых коронавирус был диагностирован ранее.

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Между тем, народный депутат Сергей Шахов, у которого ранее диагностировали коронавирус и пневмонию, рассказал о том, как он себя чувствует на 10-й день болезни.

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Видео: Facebook Шахова

Также мы сообщали, что коронавирус был выявлен у нардепа Александра Лукашева "Оппозиционная платформа – За жизнь").

Кроме того, коронавирус COVID-19 заподозрили у еще одного народного депутата Украины – Сергея Вельможного (группа "Довира"). Однако первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. Вельможный решил остаться в инфекционном отделении Александровской больницы, где ожидал результаты повторного анализа на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Верховная Рада нардеп коронавирус рудык Гриб Виктория

Источник: Сегодня

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