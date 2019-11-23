В больницах и поликлиниках не хватает бланков больничных

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В украинских больницах и поликлиниках вместо больничных бланковвыдают справки, так как бланков – не хватает.

Справка подтверждает, что работник болел, а не прогуливал работу. Впрочем, получить выплату по справке нельзя. Со временем ее надо будет обменять на официальный документ с голограммой.

В министерстве говорят: бланки больничных листов дозаказали. В больницы и поликлиники они поступят в декабре.

"Есть регионы, которые имеют запас бланков, и мы просили регионы между собой все же делиться. Это та проблема, мы решаем ее в текущем году, но на следующий год мы будем делать все, чтобы больничный стал электронным, и нам не надо будет делать заказ бланков, раздачу бланков, затем реагирование, если неправильно или недостаточно было изготовлено, дозаказывать", – объяснила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал с больничными и декретными: что произошло на самом деле

Напомним, как сообщалось ранее, Фонд соцстрахования заявил, что приостановил перечисление денег на выплаты больничных, а также пособий по беременности и родам застрахованным лицам. Причина – сумма по заявкам на эти выплаты превысила сметные назначения по этому направлению более чем на 1 млрд грн. В Министерстве социальной политики заявили, что приостановление выплат Фондом социального страхования является личной инициативой восстановленного руководителя фонда Евгения Баженкова. Позже стало известно, что Фонд социального страхования возобновил выплаты.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Больничный не оплатят: в Украине закончились бланки нетрудоспособности" .

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