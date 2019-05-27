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В ГСЧС предупредили о возможных паводках в других областях

27 мая, 09:35

Особенно ожидается повышение уровня воды в реке Припять

Фото: Pixabay

Из-за повышения уровня воды на реках бассейна Припяти возможно достижение отметки затопления дорог местного значения в Волынской и Ровенской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По данным Укргидрометцентра, ожидается продолжение повышения уровней воды:

  • 27-28 мая на участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж ожидается дальнейшее повышение уровня воды на 0,1-0,3 м над текущими уровнями, с последующим затоплением заводей и сельхозугодий.
  • 27 мая на реках бассейна Припяти на 0,2-0,8 м над уровнями на 8 часов 24 мая, с последующим затоплением заводей, с/х угодий и хозяйственных построек. Возможно достижение отметки затопления дорог местного значения, хозяйственных объектов и с/х угодий в ряде сел Любешевского, Маневицкого районов Волынской области и Сарненского района Ровенской области.

Напомним, за 21 и 22 мая на Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм, множество домов были подтоплены.


23 мая в поселке Воловец в реку Вича упал мальчик 2008 года рождения и его унесло течением. Тело школьника обнаружили в трех километрах от места происшествия.

Кроме того, на Закарпатье подсчитали ущерб от разрушительного паводка. Он превышает 150 млн грн. По предварительным данным, ущерб водному хозяйству составил около 100 млн грн, а частному сельскому хозяйству – около 50 млн грн.

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Тег подтопление, паводок, реки, уровень

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