В ГСЧС предупредили о возможных паводках в других областях

Особенно ожидается повышение уровня воды в реке Припять

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Из-за повышения уровня воды на реках бассейна Припяти возможно достижение отметки затопления дорог местного значения в Волынской и Ровенской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По данным Укргидрометцентра, ожидается продолжение повышения уровней воды:

27-28 мая на участке Западного Буга Каменка-Бугская-Литовеж ожидается дальнейшее повышение уровня воды на 0,1-0,3 м над текущими уровнями, с последующим затоплением заводей и сельхозугодий.

27 мая на реках бассейна Припяти на 0,2-0,8 м над уровнями на 8 часов 24 мая, с последующим затоплением заводей, с/х угодий и хозяйственных построек. Возможно достижение отметки затопления дорог местного значения, хозяйственных объектов и с/х угодий в ряде сел Любешевского, Маневицкого районов Волынской области и Сарненского района Ровенской области.

Напомним, за 21 и 22 мая на Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм, множество домов были подтоплены.

23 мая в поселке Воловец в реку Вича упал мальчик 2008 года рождения и его унесло течением. Тело школьника обнаружили в трех километрах от места происшествия.

Кроме того, на Закарпатье подсчитали ущерб от разрушительного паводка. Он превышает 150 млн грн. По предварительным данным, ущерб водному хозяйству составил около 100 млн грн, а частному сельскому хозяйству – около 50 млн грн.

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