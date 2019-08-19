В Хмельницком активисты облили мочой блогера, который избил ветерана АТО

Активисты облили мочой скандального блогера, подозреваемого в избиении ветерана АТО, после судебного заседания, на котором он был арестован

Фото vsim.ua

После судебного заседания, на котором было принято решение об аресте блогера, который издевался над ветераном АТО, активисты одной из общественных организаций Хмельницкого обили злоумышленника мочой. Об этом сообщают местные СМИ.

Видео vsim.ua

Отметим, подозреваемый 32-летний житель Бердичева Артур Сороченко был арестован решением Хмельницкого горрайоного суда до первого октября с правом внесения залога в размере 40 145 грн.

Как известно, в конце июля текущего года социальные сети и СМИ облетело видео, на котором скандальный блогер на камеру издевается над участником АТО и бьет его.

По этому факту полиция Хмельницкого открыла судебное производство. После проведенных следственных мероприятий подозреваемый был задержан в Николаеве и доставлен в Хмельницкий для избрания меры пресечения. Полиция Хмельницкой области объявила блогеру о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области суд выпустил из СИЗО командира, до смерти избившего подчиненного.

Между тем в Киеве суд повторного заключил под стражу подозреваемого в убийстве активиста и бойца АТО "Сармата".

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