В Минобороны рассказали, какими будут бронежилеты нового образца

В бронежилете будет увеличена площадь защиты

Фото Минобороны.

До конца этого года в Минобороны планируют утвердить новый улучшенный образец бронежилета, в котором будет увеличена площадь защиты. Об этом заявил представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра.

"В новом бронежилете будет увеличена площадь защиты, внедрена система быстрого сброса, улучшенная эргономика и качество материалов. Планируется, что новый бронежилет будет существенно отличаться по своим характеристикам от "Корсар 3С", который сейчас находится на вооружении украинской армии. Уровень защиты у новинки тоже будет 4. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года", – отметил Мисюра.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований раскрыли схему по растрате около 100 млн гривен на закупках военного имущества для военнослужащих.

Государственно бюро расследований опубликовало фрагменты разговоров чиновников Минобороны по закупке некачественных бронежилетов.

Кроме того, как установили в ГБР Минобороны Украины проводило закупки дизельного топлива и пластиковой посуды по завышенной цене у фиктивной фирмы на общую сумму в 254,7 млн гривен.

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