В Одессе аферисты собирали деньги "на похороны", которых не было

Одной из жертв мошенников едва не стала жительница Киева, а журналисты провели эксперимент

Иллюстрация / Фото: Сегодня

В Одессе появились аферисты, которые играют на доверии приезжих и местных жителей – они собирают деньги якобы на похороны матери. Жертвой мошенников едва не стала киевлянка. Женщина рассказала, что в ее квартиру днем постучал неизвестный.

"Я посмотрела в глазок, вижу – какой-то незнакомый человек, какой-то мужчина, с бородой, в шапке, весь в черном. Я спросила – кто это? Он говорит, я извиняюсь, я с первого подъезда", – объяснила Дарья Мельник.

Незнакомец просил деньги на похороны матери, которая якобы жила в этом же доме.

"Выглядел он как-то очень странно, и я его никогда до этого не видела. Потому я позвонила маме, так как она всех соседей знает, и оказалось, что никто у нас не умирал, я сразу поняла, что это какой-то мошенник", – добавила женщина.

Между тем, среди жильцов одесской многоэтажки бдительный человек нашелся не сразу, и аферистам удалось собрать на выдуманные похороны немалую сумму.

Журналист "Сегодня" решил проверить, насколько доверчивы киевляне и есть ли шансы у мошенников в столице: "Проведем эксперимент. Поможет мне в этом моя коллега Наталья Тимуршина. По легенде мы живем в этом же доме и у нас умерла соседка, потому собираем деньги на похороны. Посмотрим, поверят ли нам жильцы".

Так, из подъезда вышла пенсионерка, и ей сразу же рассказали выдуманную историю.

"Мария Петровна умерла, мы на похороны собираем. – Я не знаю ее. – Очень бедная семья, кто чем может, собираем по дому. Несколько секунд – и женщина тянется за кошельком, и вот они – первые деньги, пять гривен", – рассказал корреспондент.

В самом подъезде удалось найти доверчивых людей уже на втором этаже: "Марии Ивановне собираем, с первого подъезда. – Держите".

При этом женщина призналась, что имя названной журналистами соседки слышит впервые.

"Я вообще не знаю эту Марию Ивановну, но мне всегда как-то жалко людей", – призналась женщина.

Результат эксперимента оказался поразительным – все, кто открывал двери корреспондентам в ответ на легенду доставали деньги. В целом, за час эксперимента легко удалось собрать около двухсот гривен. Конечно, журналисты их не взяли, но предупредили жильцов о чрезмерной доверчивости к незнакомцам.

Эксперт по безопасности заверил, что уберечься от мошенников в собственных подъездах – вполне возможно, и для этого стоит познакомиться с соседями.

"Вы должны знать, кто в доме живет, вы должны подружиться с соседями. И вы будете знать, кто знает всех тех, кто живет в этом доме", – подчеркнул специалист по безопасности Руслан Болгов.

А неизвестным людям, которые внезапно появились в подъезде, лучше вообще не открывать дверей, и сказать, что сами посетите соседей, которым якобы нужна помощь.

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