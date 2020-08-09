Молодежь оккупированного Донбасса массово учит украинский язык: будет ли наплыв абитуриентов из ОРДЛО

Абитуриентам с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и временно оккупированного Крыма упростили доступ к украинскому образованию. Поступающим надо будет сдать экзамены в учебном заведении, а вот ВНО сдавать не нужно. В то же время стремительно растет число школьников, которые, проживая на оккупированных территориях, дистанционно обучаются в школах подконтрольных территорий.

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Как рассказала "Сегодня" эксперт в сфере образования Ирина Жданова, с каждым годом все больше и больше детей, в частности с оккупированного Донбасса, хотят учиться по украинской программе.

"Сейчас дистанционно в украинских школах таким образом обучаются около 3 тысяч детей из оккупированных территорий, и эта динамика с каждым годом растет. Школьники хотят получать украинское образование государственного образца. Кроме того, у нас в стране сейчас растет число частных школ, которые обеспечивают дистанционное обучение", – говорит Ирина Жданова.

По ее словам, детальнее о правилах зачисления можно узнать по номеру телефона правительственной горячей линии 0-800-504-425.

"Также информацию можно узнать на специальном сайте, который так и называется – "Доступна освіта". Там пошагово расписано, как дистанционно обучаться в Украине, – рассказала нам Ирина Жданова. – Сам же алгоритм "прикрепления" к школе таков: сначала нужно выбрать школу, в которой ученик хочет получать образование. Лучше выбирать такую, в которую при необходимости будет удобно приехать. Ряд школ уже несколько лет подряд обучают школьников из оккупированных территорий. Следующий шаг – необходимо подать документы на зачисление. Для этого одному из родителей необходимо написать заявление на имя директора выбранной школы с просьбой зачислить. В заявлении нужно указать контактные номера телефонов и адрес электронной почты. Кстати, это заявление не обязательно привозить в школу – его можно отправить по электронной почте. Далее остается дождаться уведомления от администрации школы о зачислении и информации с расписанием уроков и заданий".

И эксперты, и родители школьников с оккупированных территорий нам рассказали, что зачастую дети обучаются одновременно в двух школах – по месту жительства и дистанционно.

"Очень часто дети обучаются в двух школах. Это объясняется тем, что их родители не хотят быть замеченными в симпатии к Украине, поэтому ученики посещают и школу у себя на оккупированной территории. Кстати, на оккупированных территориях популярно репетиторство по украинскому языку и истории Украины. В будущем такие уроки помогают ребенку. Как правило, обучение в украинской школе ни дети, ни их родители не афишируют, опасаясь репрессий", – уточняет Ирина Жданова.

По данным экспертов, у студентов, которые получили среднее образование дистанционно, большая мотивация.

"Есть невероятные случаи. Например, ученики, которые обучались дистанционно, они показывали очень высокие результаты, успешно обучаются теперь в университетах и являются студентами-лидерами. Являются не только лидерами в учебе, но и обладают высокими качествами. Родителям школьников могу посоветовать не бояться дистанционного обучения, ведь инвестиция в детей – самая выгодная, а образование в Украине даст ребенку будущее", – резюмировала Ирина Жданова.

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Родители учеников, которые обучаются дистанционно, рассказали нам, что счастливы из-за того, что у их детей есть такая возможность.

"Мы живем в оккупированном Харцызске, но дочь дистанционно закончила школу, 11-й класс, в Мариуполе. Учителя помогали как могли. Никогда не отказывали в телефонных консультациях, отнеслись к нам очень душевно. Но в конце учебного года нас ждала непредвиденная неприятность. Дочь не смогла выехать, чтобы сдать ВНО. Были закрыты КПП и от нас потребовали расписку в том, что обратно мы заедем не раньше, чем закончится пандемия коронавируса. В итоге дочь не получила ни аттестата на руки, не сдала ВНО", – рассказала нам мама выпускницы.

В вузах также говорят, что число абитуриентов из оккупированных территорий растет из года в год.

"В этом году по закону расширены возможности для абитуриентов из оккупированных территорий, – говорит проректор Харьковского университета внутренних дел Владимир Шульга. – Для того чтобы получить документ, дающий право поступить в украинский вуз, ребенок должен сдать два экзамена – по украинскому языку и истории Украины. Но документы может подать только в один вуз и на одну специальность".

Напомним, что до прошлого года число абитуриентов из Крыма и с Донбасса в украинских вузах росло. Но, несмотря на упрощенные условия, абитуриенты с оккупированных территорий все равно сталкивались с проблемами при поступлении.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский одобрил добровольное ВНО для школьников и отмену госаттестации, подписав соответствующий закон. В этом году выпускники школ сами смогут выбрать, какое оценивание им пройти.

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