В России объяснили, на каких основаниях сотрудники ФСБ приехали на Донбасс

Сегодня, 17:37

Захарова ответила на вопрос, на каких основаниях на Донбасс приехали российские "спецы"

ФСБ РФ. Фото: sharij.net
ФСБ РФ. Фото: sharij.net

Сотрудники ФСБ расследуют убийство главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко по просьбе т.н. "местных властей". Об этом рассказала журналистам спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарченко.

Отметим, что на прошлом брифинге украинский журналист задал ей вопрос, на каких основаниях сотрудники российской спецслужбы находятся на украинской территории, но ответ Захарова дала только сейчас.

"Я хочу сказать, что речь идет о российских экспертах-криминалистах – они будут находиться на этой территории по приглашению "местных властей" и будут оказывать им содействие в расследовании теракта", – сказала спикер МИД РФ.

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В то же время уже не раз в украинскому обществе говорили, что "убрать" главаря боевиков могла сама же Россия. В пользу версии причастности россиян к гибели Захарченко говорят сообщения жителей с оккупированных территорий о том, что накануне его убийства в "ДНР" были замечены подозрительные люди. Волонтер Юрий Мысягин рассказал о "спецназе РФ" на границе и странных автомобилях представительского класса, которые уехали в РФ без проверки на КПП, что является нонсенсом.

В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, говоря о расследовании Москвой гибели Захарченко, заявила, что РФ фактически признала оккупацию Донбасса. По ее словам, Россия отказалась предоставить информацию ОБСЕ о присутствии в Донецке специалистов ФСБ. Россияне нарушили не только законы Украины, но даже свой Уголовный кодекс, отправив своих следователей в Донецк, сказала политик.
Россия, убийство, Донбасс, ФСБ, захарова, захарченко

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Источник:

УНИАН

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