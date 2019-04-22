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В Сан-Франциско закрылся последний участок на выборах президента Украины

Сегодня, 07:31

Явка избирателей в Сан-Франциско составила 2,43%

Фото: AFP

Голосования во втором туре президентских выборов в Украине официально завершилось. В Сан-Франциско закрылся наиболее удаленной к западу от Украины избирательный участок, сообщает "Укринформ".

Участок при украинском консульском учреждении в Сан-Франциско закрылся в 20 часов по местному времени (6:00 по Киеву). Из зарегистрированных на участке в Сан-Франциско 23893 человек свой голос отдали всего 582 человека. Таким образом явка в Сан-Франциско составила 2,43%. Отметим, то во время первого тура проголосовало гораздо меньше – 395 избирателей.

Как известно, официальные итоги выборов президента Украины еще не подведены. Впрочем, результат уже очевиден, поэтому шоумен Владимир Зеленский начал принимать поздравления – и не только внутри Украины. 

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00которые  показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

  • Владимир Зеленский – 73%;
  • Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

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Тег выборы, второй тур, закрытие, голосование, избирательный участок , сан-франциско

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