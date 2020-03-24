В Украине нашли замену одноразовым маскам

Предприниматели просят внести изменения в закон, чтобы пошить больше альтернативных масок

Из-за дефицита одноразовых масок в производство включилась легкая промышленность. Многоразовые маски сейчас проще найти, чем одноразовые, однако цены на них стартуют от 80 гривен.

Поддробнее о нехватке масок читайте в материале Масок до сих пор нет: когда исчезнет дефицит

"Предприятия легкой промышленности реагируют на запрос. Мы шьем по всем техническим условиям, марля пока есть, хотя дефицит существует, и ее нужно будет больше, потому что многоразовая маска состоит из шести-восьми слоев. Это альтернатива одноразовым, и легкая промышленность может помочь таким вариантом", – рассказали в "Укрлегпроме".

В Ассоциации отмечают, что дабы больше предприятий могли шить многоразовые маски, нужно изменить закон. Прежде чем производить маски, предприятие должно пройти процедуру подачи декларации о соответствии техническому регламенту. Это не быстрый процесс. Его предлагают временно отменить, при условии, что бизнес будет соблюдать требования по изготовлению масок.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 24 марта

Как вариант, маску можно сделать самостоятельно. Ранее мы рассказывали и показывали три простых способа.

Видео: Сегодня

Ранее сайт "Сегодня" писал, что прокуратура Киева после скандала с экспортом украинских медицинских масок в Испанию открыла производство по факту возможной причастности киевских таможенников к инциденту. Глава таможенной службы Максим Нефьодов, комментируя резонанс вокруг сюжета испанского телеканала, заявил, что маски экспортировались еще в начале марта, когда еще не было принято постановления Кабмина о запрете экспорта медтоваров.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама