В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет опасно

В Украине несколько областей накроет циклон. В связи с этим сегодня, 21 августа, спасатели объявили в стране штормовое предупреждение.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в большинстве северных регионов, а также в Черкасской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях ожидаются грозы (I уровень опасности – желтый).

Кроме того, по всей территории страны, кроме запада Украины, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее мы сообщали, что в Киеве и области на смену сухой жаркой погоде, из-за которой повысился уровень загрязнения воздуха, придут дожди.

Специалисты напомнили, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

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Новости "Сегодня" писали, что синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара, и такие температурные качели до конца месяца.

О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

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