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В Украине объявлен самый высокий уровень пожарной опасности: какие есть запреты для украинцев

3 сентября, 09:55

Увеличивается риск возникновения пожаров в экосистемах

В Харькове за сутки произошло почти полсотни пожаров в экосистемах

В Харькове за сутки произошло почти полсотни пожаров в экосистемах / Фото: ГСЧС

В Украине до 4 сентября ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. Об этомсообщили в пресс-службеГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей Украины до 4 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса", – отметили в ведомстве.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

По данным ГСЧС, только в течение минувших суток в Украине произошло 398 возгораний на открытых территориях.

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По данным синоптиков, в большинстве областей Украины до 4 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса. Поэтому для украинцев вводится ряд ограничений, сообщило Министерство внутренних дел.

"В течение пожароопасного периода запрещается: сжигать стерню на сельскохозяйственных полях; посещать хвойные леса; разводить костры в лесу и лесопосадках; заезжать автомобилем в лес; курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; оставлять в лесу тряпки, пропитанное бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами; охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; создавать свалки и сжигать отходы", – пояснила пресс-служба МВД в понедельник.

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Напомним, ранее в Черкассах вспыхнул пожар на полигоне бытовых отходов: вспыхнули сухая трава, кусты и бытовой мусор.

Также сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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