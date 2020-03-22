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В Минздраве сообщили о восьми выздоровевших от коронавируса (обновлено)

22 марта, 16:21

Станислав Кожемякин

Все выздоровевшие из Черновицкой области

Количество людей, которые вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине, увеличилось до восьми.

Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

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"По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 3 летальных, а 8 человек выздоровели", – заявили в ведомстве.

Как отмечается, все выздоровевшие – в Черновицкой области. Таким образом, ситуация с коронавирусной эпидемией в Украине на сегодняшний день имеет следующую статистику:

В тренде
К борьбе с коронавирусом в Украине привлекут студентов-медиков
  • Днепропетровская область – 2;
  • Донецкая область – 1;
  • Житомирская область – 2 (1 случай летальный)
  • Ивано-Франковская область – 2 (1 случай летальный)
  • Киев – 9;
  • Киевская область – 4;
  • Львовская область – 1;
  • Тернопольская область – 1;
  • Черновицкая область – 25 (1 случай летальный, 8 больных выздоровели).

Также в ЦОЗ отметили, что в целом с начала 2020 года поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19, из которых 47 были подтверждены, а 441 тест дал отрицательный результат. Еще 43 образца на данный момент исследуют.

Помимо того, были проверены 259 анализов определенных контактных лиц.

Позже с сайта пресс-службы Центра общественного здоровья пропало сообщение о восьми выздоровевших и осталась только информация об одном погибшем.

Больше о ситуации с распространением коронавируса в Украине вы можете узнать в материале "Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 22 марта" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин черновицкая область коронавирус

Источник: Сегодня

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