В Минздраве сообщили о восьми выздоровевших от коронавируса (обновлено)

Количество людей, которые вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине, увеличилось до восьми.
Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
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"По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 3 летальных, а 8 человек выздоровели", – заявили в ведомстве.
Как отмечается, все выздоровевшие – в Черновицкой области. Таким образом, ситуация с коронавирусной эпидемией в Украине на сегодняшний день имеет следующую статистику:
- Днепропетровская область – 2;
- Донецкая область – 1;
- Житомирская область – 2 (1 случай летальный)
- Ивано-Франковская область – 2 (1 случай летальный)
- Киев – 9;
- Киевская область – 4;
- Львовская область – 1;
- Тернопольская область – 1;
- Черновицкая область – 25 (1 случай летальный, 8 больных выздоровели).
Также в ЦОЗ отметили, что в целом с начала 2020 года поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19, из которых 47 были подтверждены, а 441 тест дал отрицательный результат. Еще 43 образца на данный момент исследуют.
Помимо того, были проверены 259 анализов определенных контактных лиц.
Позже с сайта пресс-службы Центра общественного здоровья пропало сообщение о восьми выздоровевших и осталась только информация об одном погибшем.
Больше о ситуации с распространением коронавируса в Украине вы можете узнать в материале "Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 22 марта" на нашем сайте.
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