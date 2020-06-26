В Украине резко изменится погода: синоптики дали прогноз (карта)

Местами в стране ожидается до 32 градусов тепла

В Украину после длительных дождей и гроз возвращается хорошая погода. Сегодня, 26 июня, в стране будет сухо и жарко. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков дожди с грозами в пятницу будут только в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Температура в стране установится на уровне 27-30 градусов тепла. Жарче всего будет в южных регионах – тут воздух прогреется до 32 градусов.

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Напомним, в последние дни интенсивные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Только на Прикарпатье были подтоплены более 200 населенных пунктов, разрушены 110 км автодорог и 90 мостов. В некоторых пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский приказал правительству решить проблему ежегодных потопов на западе страны раз и навсегда.

Кроме того, ранее масштабный потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

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