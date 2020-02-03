Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,66

В Украине тест на коронавирус обещают разработать за две недели – источник

3 февраля, 04:30

После создания теста нужно будет решить вопрос его запуска в серийное производство

/ Фото: Getty Images

В Украине над созданием теста на коронавирус, разработку которого анонсировал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, работают две команды ученых, результат ожидается через 10-14 дней. Об этом сообщает ZN.UA .

По словам источников в Министерстве здравоохранения и СНБО, над созданием теста работают лаборатория Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины и лаборатория эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины.

Тест позволит при помощи слюны определять, есть ли в организме опасный "уханьский вирус". После создания теста нужно будет решить вопрос его запуска в серийное производство.

Реклама

Отмечается, что на сегодняшний день Украиной при помощи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) закуплено небольшое количество тест-систем, они дороги и дефицитны во всем мире.

В тренде
Настоящая весна в феврале: где в воскресенье будет до +15

Помимо отечественной разработки, правительство ведет переговоры о закупке тестовых систем у Германии. Предварительная цена одного теста – 1500 евро.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что в Украине достаточно инфекционистов, которые знают что нужно делать в случае занесения и распространения в нашей стране нового коронавируса 2019-нCoV.

А врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, для кого коронавирус представляет самую большую угрозу, и рассказал, какие меры никогда не спасут человека от вируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Китай тест ученые пневмония Украина коронавирус разработка

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тимошенко и Милованов поругались в эфире
Тимошенко и Милованов поругались в эфире "Свободы слова": что не поделили политики (видео)Политика
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дня
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дняЭкономика
Продать собаку и оплатить коммуналку:
Продать собаку и оплатить коммуналку: "Слуга народа" дал совет пенсионеркеПолитика
В Одессе молодая девушка открыла бордель в квартире: фото и видео
В Одессе молодая девушка открыла бордель в квартире: фото и видеоОдесса
Харьковский сурок Тимка дал прогноз прихода весны: видео
Харьковский сурок Тимка дал прогноз прихода весны: видеоХарьков
Собаку продавать не надо: в
Собаку продавать не надо: в "Нафтогазе" отреагировали на скандальное заявление депутатаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...