В Украине тест на коронавирус обещают разработать за две недели – источник

После создания теста нужно будет решить вопрос его запуска в серийное производство

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В Украине над созданием теста на коронавирус, разработку которого анонсировал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, работают две команды ученых, результат ожидается через 10-14 дней. Об этом сообщает ZN.UA .

По словам источников в Министерстве здравоохранения и СНБО, над созданием теста работают лаборатория Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины и лаборатория эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины.

Тест позволит при помощи слюны определять, есть ли в организме опасный "уханьский вирус". После создания теста нужно будет решить вопрос его запуска в серийное производство.

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Отмечается, что на сегодняшний день Украиной при помощи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) закуплено небольшое количество тест-систем, они дороги и дефицитны во всем мире.

Помимо отечественной разработки, правительство ведет переговоры о закупке тестовых систем у Германии. Предварительная цена одного теста – 1500 евро.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что в Украине достаточно инфекционистов, которые знают что нужно делать в случае занесения и распространения в нашей стране нового коронавируса 2019-нCoV.

А врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, для кого коронавирус представляет самую большую угрозу, и рассказал, какие меры никогда не спасут человека от вируса.

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