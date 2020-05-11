В Украину пришло почти летнее тепло: где прогреет до 28 градусов (карта)

В Украине сегодня, 11 мая, будет сухо и тепло. Местами синоптики прогнозируют до 28 градусов тепла, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"11 мая в Украине будет господствовать прекрасная погода. Осадков не ожидаем", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается преимущественно южный, со скоростью 5-10 м/с. В западных и южных областях местами будут порывы 15-20 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 23-28 градусов тепла. На востоке страны будет немного холоднее – тут ожидаются 18-22 градусов тепла.

Напомним, совсем недавно в Украине царила непогода. В частности, 6 числа во Львове выпал майский снег. Уже к обеду среды жители многих районов города начали снимать и выкладывать фото и видео неожиданного погодного сюрприза.

Кроме того, на днях в Киеве выпала месячная норма осадков. Коммунальщикам пришлось очищать ливневки и просить жителей столицы не бросать на улицах мусор, так как он забивает ливнестоки. Также стало известно, что дожди в Киеве побили почти 130-летний рекорд.

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