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В Украину вернулась прохлада: чего ждать от погоды 13 августа (карта)

13 августа, 08:54

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Осадков не предвидится

В Украине ожидается солнечная погода. Однако особо жарко не будет, в страну зашел холод с севера. Сегодня, 13 августа, температура воздуха установится на уровне 19-24 градусов тепла.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, немного жарче будет в южных областях. Там столбики термометров покажут до 28 градусов тепла. Ветер синоптики прогнозируют северный, со скоростью 3-8 м/с.

На всей территории страны ожидается переменная облачность, без осадков.

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Ранее мы сообщали, что на Днепр во второй половине дня вторника, 11 августа, обрушилась непогода. Город накрыло дождем и градом. За несколько минут улицы превратились в реки. Сильный ветер обрывал провода и валил деревья.

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Также напомним, в заповеднике Одесской области градом убило сотни питомцев. От непогоды пострадали птицы из Национального парка "Тузловские лиманы".

Кроме того, в Одессе прошел сильный ливень с грозой. Машины в отчаянии пытались вырваться из пробки через прилегающие переулки. Там сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам шел непрерывный поток воды.

Видео: Telegram/Х Одесса

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погода регионы похолодание прогноз синоптики температура воздуха осадки Украина
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