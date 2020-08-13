В Украину вернулась прохлада: чего ждать от погоды 13 августа (карта)

В Украине ожидается солнечная погода. Однако особо жарко не будет, в страну зашел холод с севера. Сегодня, 13 августа, температура воздуха установится на уровне 19-24 градусов тепла.
Как сообщили в Укргидрометцентре, немного жарче будет в южных областях. Там столбики термометров покажут до 28 градусов тепла. Ветер синоптики прогнозируют северный, со скоростью 3-8 м/с.
На всей территории страны ожидается переменная облачность, без осадков.
Ранее мы сообщали, что на Днепр во второй половине дня вторника, 11 августа, обрушилась непогода. Город накрыло дождем и градом. За несколько минут улицы превратились в реки. Сильный ветер обрывал провода и валил деревья.
Также напомним, в заповеднике Одесской области градом убило сотни питомцев. От непогоды пострадали птицы из Национального парка "Тузловские лиманы".
Кроме того, в Одессе прошел сильный ливень с грозой. Машины в отчаянии пытались вырваться из пробки через прилегающие переулки. Там сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам шел непрерывный поток воды.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк