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В Украину возвращается тепло: прогноз на начало недели

1 августа, 21:50

Елена Вус Елена Вус

Жаркие дни еще порадуют украинцев

С начала недели, 3 августа, украинцев ожидает теплая и сухая погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, уже с понедельника низкие температуры уйдут, а на всей территории страны ожидается теплая и сухая погода.

Напомним, что в воскресенье, 2 августа, погода в Украине немного улучшится. На западе страны будет сухо, однако небольшой дождь может пройти в северных и восточных областях.

В тренде
В Украину возвращается тепло: прогноз на начало недели
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А тем временем синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

А после того, как в июле Украину накрывали дожди и грозы, в августе с осадками не сложится: их может быть даже меньше нормы. Кроме всего прочего, нашу планету, согласно прогнозам, накроют сильные магнитные бури.

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погода тепло осадки прогноз погоды дожди наталка диденко погода в Украине

Источник: Сегодня

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