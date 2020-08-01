В Украину возвращается тепло: прогноз на начало недели

С начала недели, 3 августа, украинцев ожидает теплая и сухая погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, уже с понедельника низкие температуры уйдут, а на всей территории страны ожидается теплая и сухая погода.
Напомним, что в воскресенье, 2 августа, погода в Украине немного улучшится. На западе страны будет сухо, однако небольшой дождь может пройти в северных и восточных областях.
А тем временем синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.
А после того, как в июле Украину накрывали дожди и грозы, в августе с осадками не сложится: их может быть даже меньше нормы. Кроме всего прочего, нашу планету, согласно прогнозам, накроют сильные магнитные бури.
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